ODTÜ’de de ağaçlar kesildi

ODTÜ arazisini de içine alacak şekilde Anayasa Mahkemesi’nin yanı başında bulunan alanda Yargıtay binası inşaatı için, yüzlerce ağaç kesildi.

Ağaçların kesildiği alana giden Mimarlar Odası Ankara Şubesi ağaç kesimine tepki göstererek suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzleme Merkezi yerinde inceleme yaptı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, tepkisini kesimlere ilişkin tepkisini şöyle dile getirdi: “Bugün 1 Haziran Gezi’nin yıldönümünde, ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı davamız devam ederken ağaç katliamı yapıldı. İncek’te yapılan 480 bin metrekare Yargıtay binası için, ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içinde ağaç katliâmı yapıldı. Ağaç katliâmını bugün saat 10.30 itibariyle yerinde tesbit ettik. ODTÜ Rektörlüğü’nün ağaç kesilerek yol yapımına izin verdiği iddia ediliyor. ODTÜ rektörlüğünü açıklama yapmaya davet ediyoruz. Yüksek yargı bunu yaparsa hukuk bitmiştir. 480 bin metrekarelik inşaat alanı için ağaçlar katledildi. Suç duyurusunda bulunacağız.”

Yargı önünde hesaplaşacağız

Candan sözlerini şöyle sürdürdü, “Hukuk ve yargı mekanlarının hukuksuzlukla inşa edilmesi içler acısı bir durumdur. ODTÜ ormanları sağından, solundan, üstünden altından ısırıklarla büyük parçalanma tehdidi altında. ODTÜ arazilerinden yer tahsisi taleplerinin yoğunlaştığı bir dönemde yapılan bu ağaç katliamı ODTÜ arazisinin tehdit altında olduğunun göstergesidir. Ağaç katliamlarıyla Ankara’yı nefessiz bırakanlara yargı önünde hesap soracağız.”