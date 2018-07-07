ODTÜ mezuniyet töreninde taşınan pankartla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerdiği iddia edilen pankarta ilişkin soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ODTÜ'de dün yapılan diploma töreni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 3 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı Twitter hesabından yaptığı açıklamada aynı karikatürün daha önce de dava konusu olduğunu ve mahkemenin karikatürün suç içermediğine karar verdiğini hatırlattı, pankartı taşıyanların gözaltına alınmasını eleştirdi.

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