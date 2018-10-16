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16 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

OECD ülkeleri arasında istahdamın en düşük olduğu ülke Türkiye

16 Ekim 2018, Salı 20:35
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) göre üye ülkelerde, çalışma yaşı içindeki nüfus oranına göre istihdamın en düşük olduğu ülke Türkiye.

 

Merkezi Paris’te bulunan OECD, bu yılın ikinci çeyreğindeki üye ülkelerle ilgili istihdam oranlarını içeren raporunu yayınladı.

Buna göre Türkiye, 15-64 yaş grubu içinde yüzde 51,8 oranında istihdamla sıralamada sonuncu. Türkiye’yi yüzde 54,8 ile Yunanistan, yüzde 58,7 ile İtalya izliyor.

Rapora göre, Türkiye için ilk çeyrekte yüzde 52,4 olan istihdam oranı ikinci çeyrekte yüzde 51,8'e indi. Türkiye’de aktif nüfus içinde erkeklerin yüzde 70.8’i, kadınların ise yüzde 32.7’si istihdam ediliyor. OECD’ye göre, ikinci çeyrek itibarıyla aktif nüfus için istihdam edilen kişi sayısı yaklaşık 27 milyon 800 bin kişi.

İstihdam oranın en fazla olduğu ülke

OECD’de istihdam oranı en yüksek ülke yüzde 84,2 oranıyla İzlanda. Bu ülkeyi, yüzde 79,7 ile İsviçre, 77,6 ile Yeni Zelanda, yüzde 77,4 ile İsveç ve yüzde 76,9 ile Hollanda izliyor.

OECD genelinde istihdam oranı ortalama yüzde 68,3 iken, G7 ülkelerinde yüzde 71,2, AB’de yüzde 68,5, Euro bölgesinde ise yüzde 67,2 oranında.

Rapor, ABD ve Avrupa ülkelerini nemli bir kısmında, istihdam oranın, 2008 yılındaki kriz öncesinden hala düşük olduğunu ortaya koyuyor..

İstihdam oranı nedir? OECD nasıl hesaplıyor?

OECD üç aylık istihdam durumu, 36 üye ülkedeki, Dünya Çalışma Örgütü (ILO) kriterlerini temel alan iş gücü araştırmalarının değerlendirilmesiyle hesaplanıyor. Bu tanımlamaya göre, “istihdam edilenler” grubuna bir kişi haftada bir saat bile çalışsa, bu kişiye ödenen ücret, kar veya aile katkısı ile birlikte hastalık, tatil, eğitim, grev, meslek içi eğitim yüzünden geçici olarak çalışamayan ancak bir işi veya iş yeri olanlar da dahil ediliyor.

 

 

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Türkiye, , OECD, istihdam
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