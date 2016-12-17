Öfkeli kalabalık HDP binasına saldırdı

Kayseri’deki terör saldırısının ardından bir grup Kayseri Valiliği önünde toplanarak teröre tepki gösterdi. 'Bozkurt' işareti yapanların da bulunduğu grup, 'İdam isteriz' sloganları attı ve daha sonra HDP binasına yürüdü.

Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan HDP binasına girmek isteyen gruba polis müdahale etti. Grup daha sonra binayı taşladı. Olay yerine gelen itfaiye aracının merdivenine zorla çıkan kişiler, parti tabelasını söküp indirdi. Binaya giren bazı kişiler ise televizyon, bilgisayar, koltuk, partiye ait broşürler ve flamaları aşağıya attı. Camları kıran grup daha sonra HDP binasında Türk Bayrağı açtı, bazı kişiler de üç hilalli MHP flaması salladı.

Binaya giren grubun aşağıya atılan eşyalar, yerde bulunanlar tarafından ateşe verildi. Dumanlar yükselirken, polis sık sık kalabalığa sakin olmaları ve dağılmaları yönünde çağrı yaptı. Bu sırada bazı kişiler anons yapan emniyet amirine sarılarak, "Yeter ki sizlere bir şey olmasın" dedi.