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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Oğlum oraya neden götürüldü?

15 Ağustos 2017, Salı 23:15
Maçka’da teröristlerin açtığı ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, “Eren’in oraya götürülmesi yüzde 100 değil, binde 1000 ihmaldir. Eren’in oraya neden getirildiğinin cevabını istiyorum. Yetkililer sorsun soruştursun. Hiç böyle bir adalet olur mu?” dedi.

Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, “Eren’in oraya götürülmesi yüzde 100 değil, binde 1000 ihmaldir. Eren’in oraya neden getirildiğinin cevabını istiyorum. Yetkililerden tek isteğim çocuğumun oraya götürülme nedenini bana bulsunlar. Yetkililer sorsun soruştursun. Hiç böyle bir adalet olur mu?” dedi. Maçka ilçesi Sukenarı Mahallesi Çatak mevkiinde bir akrabasının evinde taziyeleri kabul eden acılı anne Ayşe Bülbül, evinde yaşanan hırsızlık olayına ilişkin yaşananları anlattı, telefonla ihbarda bulunduklarını, komutanların da kendisini değil çocuğu Eren’i aradığını söyledi. İhbar sonrası telefon trafiğinin sıklaşması üzerine oğluna “Bunlar, bizi terörü besliyoruz” diye suçlamasın dediğini anlatan Ayşe Bülbül, “Baktık ki evin çevresinde izler var. Hep ezilmiş. Dedim ‘Oğlum baksana buraya gelen köyden biri değil. Gerçek terörist.’ Benim de Eren’in de numarasını aldılar. Eren aradı çaldırdı komutanı ‘Komutanım evin gerileri falan hep ezildi’ dedi. Komutan da Eren’e ‘Resimlerini çek de bana at’ demiş. Çocuk da çekti attı. Sonra biz yaylaya gittik. Eren de amcasına fındık toplaya gitti. Ama Eren’i sürekli arıyorlardı. Yahu bu çocuğu niye arıyorsunuz? Beni arayın. Beni aramadılar.” 

Askerde şehit olmak isterdi, kapının önünde değil 

Yetkililere seslenen gözü yaşlı anne Ayşe Bülbül, şunları söyledi: “Geldiler ifadeler bitmiş. Eren’in oraya neden getirildiğinin cevabını istiyorum. Yetkililer sorsun soruştursun. Benden ifade alanlar sadece benim yanıma gelmedi kızlarım da yanımdaydı. Benim evim soyulsun önemli değil ‘Ormanın dibinde ben can güvencesi istiyoruz’ dedim. Hiç böyle bir adalet olur mu? Ben yalnız değilim çoluk çocuğum var. Bunlar ne olacak. Ben 30 sendedir oradayım. Yetkililerden tek isteğim çocuğumun oraya götürülme nedenini bana bulsunlar. Benim çocuğum şehit olmak isterdi ama askerde şehit olmak isterdi, kapının önünde değil. Bende en çok yara açan babası olsaydı bu iş böyle olmazdı, olamazdı. 18 ay önce babasını kaybettim ondan sonra da Erenimi kaybettim. Cumhurbaşkanıyla görüştük. Ne arzum varsa temin edeceklerini söyledi. ‘Eren’in kanını yerde bırakmayacağım’ dedi. Ne desin başka. Önce can güvenliği istiyorum sonra da camideki bir çocuk oraya niye bir daha gitti?”

Kimse 1300 lira maaşla bu işi yapmak istemedi 

Eren Bülbül’ün yaşadığı Köprüyanı Mahallesi Muhtarı Nurettin Reis, olayla ilgili konuştu. Nurettin Reis, “Beni olaydan iki gün önce bir komutan aradı. ‘Biz bunları yakalayıp vurmasak, bölgeyi temizleyemesek bunlar kışı burada geçirecek, başımıza sıkıntı olacaklar’ dedi. Daha sonra bana ‘Bize bölgeyi iyi bilen 2 kişi bul, bizimle gezecek’ dediler. Bunun üzerine ben de bu konuda girişimlerde bulundum, köylülere haber saldım. Kimse 1300 lira maaşla bu işi yapmak istemedi. Bazıları tehlikeli olduğu için kabul etmedi. Eren’i iyi tanıyorum benim öğrenci servisim var onunla okula gidiyordu. Eren ailesi fakirdi. Tatilde yaylada ot kesiyor burada fındık topluyordu. Çalışkan bir çocuktu. Bölgede teröristlerin Meryemana mevkii ve civarında olduklarını duymuştuk 2 grup oldukları söyleniyordu” şeklinde konuştu.

DHA

Etiketler: eren bülbül
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