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23 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Öğrenci evi alma zamanı

23 Kasım 2018, Cuma 17:30
Türkiye’de bir ilke imza atarak gayrimenkul sektöründe yeni bir yatırım imkânının kapılarını aralayan Erkanlı Holding’in dünyaca ünlü Asset Campus iş birliğiyle hayata geçirdiği “Univa Öğrenci Evleri” iki yeni projenin birden startını verdi.

Sakarya’nın en büyük projesi unvanına sahip Univa Öğrenci Evi Kampüsü’ndeki 808 dairenin tümünün satışının gerçekleşmesinin ardından Kocaeli ve Düzce’deki projeler için de şimdiden yüzde 25 oranında rezervasyon yapıldı. Univa Kocaeli’nin 95 milyon TL’lik, Univa Düzce’nin ise 120 milyonluk TL’lik yatırımla hayata geçirileceğini açıklayan Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, “İnşaatlar 2019 yılının Mart ayında başlayacak.  Başlangıç fiyatları ise Düzce Projesi’nde 175.000 TL, Kocaeli Projesi’nde ise 225.000TL olacak” dedi. 

Marka olmak istiyor 

Türkiye’de 7.6 milyon öğrenci olduğunu, bu öğrencilerin 4.2 milyonunun devamlı olarak üniversiteye gittiğini, kalanın ise açık öğretim ve yüksek lisans alanlarını tercih ettiğini aktaran Erkanlı, Türkiye’deki yurtların kapasitesine dikkat çekerek şunları söyledi:  “Öğrenci evi işletme ve yatırım markası” olma hedefinde iki önemli nokta üzerinde duruyoruz. Birinci nokta, Univa sosyal ve hareketli bir yaşam alanı. Öğrenciler basketbol, futbol oynayabilecek, gösteri alanlarında faaliyetler gerçekleştirebilecek ve konferanslar dinleyecekler.  İkincisi ise Univa, aynı zamanda teknolojik bir alan olacak. Kampüs içinde gençler ile entegre her türlü teknolojiyi kullanacağız. Ayrıca Univa projelerinde kalacak öğrenciler için bir aplikasyon geliştireceğiz. Bu aplikasyon aracılığıyla tüm ihtiyaçlarına tek bir çatı altından ulaşabilecekler. Univa’nın ana hedefi sosyal ve teknolojik anlamda bir öğrenci evi projesi olmak.  

Dönem, öğrenci evi dönemi 

Erkanlı, İstanbul ve İzmir’de de Univa öğrenci evi projeleri geliştirme planlarının olduğunu belirterek, “Türkiye’de geleneksel gayrimenkulün geri dönüş süresi ortalama 25 yıl. Bunu düşünmek lâzım. Yatırımın 8 yılda geri dönmesiyle öğrenci evleri büyük bir fırsat barındırıyor. O nedenle de biz ‘Siz hâlâ ev mi alıyorsunuz’ diyoruz. Univa Öğrenci Evi Kampüsleri’nde hem düzenli artan kira geliri var, hem alınan gayrimenkul yüksek prim yapıyor, bu anlamda alıp satılarak da ciddî bir gelir elde edilebiliniyor. Şimdi öğrenci evi dönemi ve en azından uzun vadede öğrenci evine talep artarak devam edecek” dedi. 

HABER: REYHAN KESER

Haber Merkezi

Etiketler: Türkiye, eğitim, öğrenci
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