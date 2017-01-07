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8 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Öğrencilerin mektupları askerleri duygulandırdı

07 Ocak 2017, Cumartesi 12:07
Bitlis'te ortaokul öğrencilerinin Adilcevaz ilçesinde görevli askerlere moral vermek amacıyla gönderdiği mektuplar, askerleri hem sevindirdi hem de duygulandırdı.

İlçeye bağlı Göldüzü Köyü Ortaokulu öğrencileri, Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Murat Barlak’ın öncülüğünde Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlere moral vermek amacıyla duygularını anlatan mektuplar yazdı. 

Mektupları alan askerlerin sevindiği ve duygulandığı belirtildi.  

Öğretmen Barlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitleri anmak, polis ve askerlere moral vermek amacıyla böyle bir organizasyonda bulunduklarını söyledi.

Kayseri'deki terör saldırısından sonra özellikle askere moral vermek istediklerini vurgulayan Barlak, "Onları unutmadığımızı, kalbimizde olduklarını göstermek istedik. Milli bilinci aşılamak adına öğrencilerimizle bir etkinlik yaptık. Sonuçta bunlar çocuk, içlerindeki saf düşünceleri, duyguları hepsini yansıtmışlar." dedi.

Adilcevaz Jandarma Komutanı Savaş Dalgıç da mektupları okuyan askerlerin büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu etkinliği düzenleyen öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Bu gibi etkinlikler askerlerimize moral veriyor." diye konuştu. 

"Komando olmak istiyorum"

Ortaokul 6. sınıf öğrencisi Rümeysa askerlere yazdığı mektupta, "Sevgili askerim sizi çok seviyorum. Gözünüz sakın arkada kalmasın. Sizler en sevgili ağabeylerimizsiniz. İnşallah 2017 yılı şehitsiz ve şükür namazlarıyla dolu olacak." ifadesine yer verdi.  

Ortaokul 6. sınıf öğrencisi Yusuf ise "Bizim değerli komandolarımız; ben de sizin gibi cesur komando asker olmak istiyorum. Canım komandolarım, siz sakın motivasyonunuzu bozmayın. Siz çok iyi insanlarsınız. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Şehitlerimizin cesur olduğunu herkes biliyor. Güzel sevgilerimle." ifadesini kullandı. 

AA

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