Öğretmen açığı 117 bini geçti

MEB Bakanı Selçuk’un bir soru önergesine verdiği cevap, ülkemizde öğretmen açığı ve atanamayan öğretmen meselesinin katlanarak büyüdüğünü gözler önüne serdi.

MillÎ Eğitim Bakan’ı Ziya Selçuk’un CHP Milletvekili Gürer’in önergesine verdiği cevap, ülkemizde öğretmen açığı ve atanamayan öğretmen sorununun katlanarak büyüdüğünü gözler önüne serdi. Gürer’in soru önergesini cevaplayan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ülkemizde okulların öğretmen ihtiyacı sayısının 117 bin 403 olduğunu açıkladı. Selçuk’un verdiği bilgiye göre, 2018 yılında ataması yapılan öğretmen sayısı ise 20 binde kaldı.

Ömer Fethi Gürer, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından cevaplanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, “2018 yılı başıyla beraber kamuda öğretmen açığı sayısı kaçtır? 2018 yılı içerisinde ataması yapılması planlanan kişi sayısı kaçtır? Ücretli öğretmenliğin son bulmasına yönelik bir çalışma yapılmakta mıdır?” şeklindeki soruların cevaplanmasını istemişti. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gürer’in önergesine verdiği cevapta, “Bakanlığımız 11.09.2018 tarihli MEBBİS veri tabanı kayıtlarına göre öğretmen ihtiyacı 117.403’dür” açıklamasında bulundu.

Atamalar mevzuata mı takılıyor?

MillÎ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili soruyu da, “Bakanlığımız eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, Bakanlığımıza atama izni verilen kadro sınırlılığında ve öncelikle kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerle karşılanmaya çalışılmaktadır. Öğretmen ihtiyacının bu şekilde karşılanamadığı durumlarda eğitim kurumlarında öğretim hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi bakımından ilgili mevzuatı çerçevesinde ve öncelikle öğretmen olma şartlarını taşıyanlar arasından valiliklerce ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirmesi yapılabilmektedir” şeklinde cevaplandırdı.

Bakanlık ne yapmalı?

Ülkemizde 400 binden fazla öğretmen atama beklerken ve 117 binden fazla öğretmen açığı varken, Bakanlığın öğretmen ihtiyacını kadrolu öğretmenlerle karşılamamasının endişe verici olduğunu söyleyen Gürer, “Öğretmen açığı ve atanamayan öğretmenlerin sayısıyla ilgili tablo ortadadır. Bu ülkede 117 binden fazla öğretmen açığı bulunmaktadır. Aynı zamanda 400 binden fazla öğretmen de atama beklemektedir. Böyle bir tablo karşısında Bakanlığın yapması gereken, var olan öğretmen açığını, atama bekleyen öğretmenlerden karşılayıp bunları kadrolu bir şekilde okullarda görevlendirmektir.” dedi.

HABER: FATİH KARAGÖZ - ANKARA