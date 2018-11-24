Öğretmen borçlu ve mutsuz

Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, “Maalesef öğretmenlerimizin yüzüne baktığımızda gördüğümüz mutsuzluğu, 16 yıldır durmadan değişen ‘bakan’lar göremiyor.

Bu “bakan”lar görmüyor

MillÎ Eğitim Bakanı yaptığı açıklamada 97.031 öğretmen ihtiyacı olduğunu ancak 2019’da 20.000 atama yapılacağını açıklamıştır. Mevcut halde 400 bin öğretmenimiz atama beklemektedir. 400 bin öğretmen adayı belirsizlik yüzünden, 1 milyon öğretmen ise kayıtsızlık yüzünden hayatından bezmiştir.

Yakın zamanda yapılan araştırmalardan orataya çıkan çok acı bir gerçek de öğretmenlerimizin yüzde 80’ine yakınının, öğretmenliğin “saygın” bir meslek olma özelliğini kaybettiği, daha iyi bir iş imkanı bulduklarında mesleği bırakacaklarını söylemeleridir. Araştırmalar, ülkemizin, son beş yılda Yunanistan ve Mısır’ın ardından öğretmenlerin en çok statü kaybettiği üçüncü ülke olduğunu da gözler önüne sermiştir.

Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Eğitime yapılan her yatırımın aynı zamanda darbeler için önleyici tedbir olduğu ifade eden Genel Başkan Uysal, yayınladığı mesajda şunları kaydetti:

“24 Kasım Öğretmenler Günü arifesinde, öğretmenlerimizin, meslekte yaşadıkları sorunlar ile alakalı pek çok sorun var. Maddi koşulların zorlaşması ve maaşların yetersizliği, mesleki saygınlığın olmaması, siyasi kadrolaşma ve artan baskılar, eğitim politikalarının sürekli değişmesi bunlardan birkaçıdır. Maalesef öğretmenlerimizin yüzüne baktığımızda gördüğümüz mutsuzluk, onların sorunlarını anlamaya yetiyor bizler için ancak bu mutsuzluğu 16 yıldır durmadan değişen “bakan”lar göremiyor.

“Eğitime yapılan her yatırım”

Yakın zamanda bir yenisi ile acı bir şekilde karşılaştığımız darbe girişimi; bizlere, öğretmenlerin ve eğitim kurumlarının ne kadar büyük önem taşıdığını bir kez daha göstermiştir. Adeta kendi üzerinden sorumluluk atarcasına eğitim kurumlarını, faaliyetlerini bir takım kitlelerin ve nihayetinde terör örgütü olduğu ispat olunan takiyeci grupların inisiyatifine terk etmenin nelere mal olduğunu en somut şekilde görmüş bulunmaktayız. Yalnız bugün değil geçmişte de mevcut iktidarın denetimsizliği, bir takım süreçler için göz yumması ile ülkemizin doğusunda ve güneydoğusunda başka terör örgütlerinin eğitim kampı haline gelen okullarımız hepimizin malumudur.

Kaliteli, milli, devlet riyasetinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri; bir taraftan “bilgi ve teknoloji üretecek” nesillerin yetişmesinde, bir taraftan da “kişilere değil vatana hizmet” bilincinin yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. “Özel okul” denilerek kendilerine kadro yetiştiren “girişim”ler, öğretmenlerimizi ve eğitimcimizi sömüren yapılaşmalar ile geçmişte yapılan hatalar, ciddî bir şekilde gözden geçirilmelidir.

Toplumsal olarak yaşadığımız birçok sorunun temelinde eğitime dair sorunlar yatmaktadır. Ülkeler, devletler hem toplumsal hem de sisteme dair sorunlarını polis tedbirleri ile değil, ancak ve ancak kaliteli bir eğitimle önleyebilir.

İstanbul - Yeni Asya