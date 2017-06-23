Öğretmenin öldürüldüğüne dair bilgi yok

Tunceli valiliği, PKK tarafından kaçırıldığı öne sürülen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın öldürüldüğüne dair herhangi bir emare olmadığını, arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Şanlıurfa Siverek’te Çiftçibaşı köyünde görev yapan öğretmen Yılmaz’ın aracı Erzincan-Tunceli yolunda seyir halindeyken önü kesildikten sonra taranmış, dört günden bu yana Yılmaz’dan haber alınamamıştı. PKK saldırısı olduğu belirtilen olaydan sonra Yılmaz’ın öldürüldüğüne ilişkin haberler çıkmıştı. Valilik açıklamasında şöyle dendi: “Devam eden çalışmalarda; şu ana kadar öğretmenimizin şehit edildiğine dair herhangi bir bulgu ve emareye rastlanılmamış olup kayıp olan öğretmenimizin bulunması için bölgede güvenlik güçlerimizce çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.”

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