Öğretmenler yıllardır mağdur

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener öğretmenlerin sorunlarına da değindi.

Akşener'den 'zillet ittikakı' cevabı: 17 milyon vatan evladına bir anlamda 'aşağılık' diyorlar

Akşener çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerin yıllardır mağdur olduğunu belirterek, “Bugün her 4 öğretmenden biri geçinebilmek için ek iş yapıyor. 3 bin 600 ek gösterge vermek için adım attık ancak seçimden önce söz verenler el kaldırıp reddettiler. Okullar sadece seçim dönemi akıllarına geliyor. Sınıflarını boşaltıp çoluk çocuk miting alanına taşıyorlar. Verdikleri örnekler bile yanlışlarla dolu. İktidarın başındaki kişi ‘Almanya’da 3 milyon üniversite öğrencisi var, bizdeki rakam 8 milyona yaklaştı’ dedi. Peki, Almanya’da işsiz üniversite mezunu yüzde 4, bizde yüzde 30. Gurur duyacaksan öğrenci sayısıyla değil, onlara iş bulup onunla duy” diye konuştu. “Çocuklarımızı bir dönem tahtasına çevirdiler. Her sene sistem değiştirdiler, sistem değiştirmeseler sınav tarihi değiştirdiler” diye konuşmasını sürdüren Akşener, “Her gelen Bakan sil baştan yaptı. Trinida Tobago diye bir ülkenin adını duydunuz mu? PISA araştırmalarına göre Türkiye matematik seviyesinde bu ülke ile aynı seviyede. Bakan açıklıyor. 110 bin atanamayan öğretmen var. Şimdi atamaya bile torpil skandalı araya sokuyorlar” dedi.

Ankara – Recep Gören