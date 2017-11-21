Oğuz Güven'e 3 yıl 1 ay hapis cezası

Gazeteci Oğuz Güven hakkında açılan davada karar çıktı. Güven'e 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümüne ilişkin Cumhuriyet Gazetesi internet sitesinde yayınlan “İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti” başlıklı haber nedeniyle İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Oğuz Güven hakkında karar verildi. Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın edindiği bilgilere göre; Güven'e 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Paylaşımla ilgili Oğuz Güven verdiği ifadesinde "O tweeti ben atmadım. Editörlerden birisi atmıştır. Ben internet sitesinin genel yayın yönetmeniyim. Ben zaten 55 saniye sonra müdahale ettim. Biz günde 200-300 tane tweet atıyoruz. Burada bir hata olmuş, 55 saniye sonra bunu düzelttik. Haberimizin içinde böyle bir başlık ve deyim yoktur. Burada suç olacak en ufak bir şey yoktur. Araç kelimesini unuttuğumuzdan dolayı böyle bir tweet yayınlanmış, 55 saniye sonra zaten yanlış anlaşıldığından dolayı bunu kaldırdık. Suç unsuru olacak en ufak bir şey yoktur. Haber hatasından dolayı böyle bir şey ortaya çıkmıştır. Suçlamayı kabul etmiyorum" demişti.