OHAL çelişkileri

TBMM Genel Kurulu’nda OHAL ilanının MGK toplantısı olmadan uzatılması, milletvekilleri arasında tartışmalara yol açtı. Yaşananlara itiraz eden bazı siyasîler usullere aykırılık iddiasında bulundu ve ‘Devlet böyle mi yönetilecek bundan sonra?’ dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda olağanüstü hal ilânının MGK toplantısı olmadan uzatılması, milletvekilleri arasında tartışmalara yol açtı. Genel Kurul’da gece yarısından birkaç dakika sonra yapılan oylamada OHAL’in üç ay daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi, AKP ve MHP desteğiyle kabul edildi.

Bakanlar Kuruluna gelmedi”

21 Temmuz’da ilan edilen OHAL’in ikinci kez 3 ay daha uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresinin hafta başındaki Bakanlar Kurulu toplantısı gündemine gelmediği açıklanmıştı, ama sonrasında durum hızla değişti ve apar topar hazırlanıp imzaları tamamlanan tezkere Meclis gündemine getirildi.

Toplanmayan MGK’nın kararıyla

SON uzatmadaki bir diğer gariplik, söz konusu tezkerede “MGK’nın 3 Ocak 2017 tarihli ve 501 sayılı tavsiye kararı göz önünde bulundurularak” ibaresine yer verilmesi oldu. Çünkü sözü edilen tarihte MGK toplantısı yapılmadığı için, o tarihi taşıyan bir kararın alınması mümkün değildi.

Erdoğan: OHAL halkı mağdur etti

Tezkere Mecliste görüşülürken, Erdoğan’ın başbakan sıfatıyla 2010’da söylediği sözler hatırlatıldı: “OHAL dönemlerinde terör zirve yaptı, OHAL terörü derinleştirdi, halkı mağdur etti, terörün istismar zeminini güçlendirdi. OHAL istemek, terörün diline teslim olmaktır.”

Soru işaretleri büyüyor

Karar öncesinde Başbakanlık Tezkeresi’ndeki “Millî Güvenlik Kurulu’nun 3 Ocak 2017 tarihli ve 501 sayılı tavsiye kararı göz önünde bulundurularak” ifadesi Meclis’te soru işaretlerine neden oldu. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısıyla ilgili gündemde OHAL’in uzatılmasının olmadığını söylemişti. Kurtulmuş’un sözleri ile birlikte aynı gün herhangi bir MGK toplantısı olmamasına rağmen TBMM’ye sunulan tezkerede “501 sayılı tavsiye kararı” denilmesi dikkat çekti.

Usullere aykırılık iddiası

CHP ve HDP grupları, MGK toplantısı yapılmaksızın nasıl bir tavsiye kararı alabildiğini sorguladı. Muhalefet, AKP’yi devletin saygınlığına gölge düşürecek şekilde teamül ve usullere aykırı hareket etmekle suçladı.

‘Devlet böyle mi yönetilecek bundan sonra?’

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen de, MGK’nın anayasal bir kuruluş olarak varlığını sürdürdüğünü ve OHAL’in ilân edilmesi mekanizmasında var olduğunu vurgulayarak, OHAL’in uzatılmasıyla ilgili MGK’nın dün (3 Ocak günü) nasıl ve ne zaman toplantı yaptığını sordu. MGK’nın en son 30 Kasım’da toplantı yaptığını hatırlatan Bilgen, Genel Kurul’da şöyle konuştu; “Başbakan (Binali Yıldırım), sabahleyin ‘Hayır, görüşüldü, karara bağlandı, imzalar var’ dedi. İmzalar varsa gerisi siyasî etik meselesidir. Ama bu MGK ne zaman yapıldı? Ayın 3’ü gece on ikiden sonra başlar. Eğer gece saat on ikiden sonra, Bakanlar Kurulu toplantısından önce, bir tavsiye kararı alınmadıysa tersine yapıyorsunuz işi. Kanarya Sevenler Derneği böyle yönetilmez arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Yapılmamış MGK’dan, Bakanlar Kurulu’na tavsiye kararı çıktığı bu ülke tarihinde görülmüş bir şey mi değerli arkadaşlar? Yani bu toplantı yapıldığında böyle bir karar çıkacağından mı eminsiniz? MGK’yı da, burada hazırladığınız Anayasa taslağı gibi önce imzaya açıyoruz sonra sosyal medyada paylaşıyoruz sonra içeriğini mi tartışıyoruz? Böyle mi oluyor? Bu yöntem böyle mi artık? Devlet böyle mi yönetilecek bundan sonra? Bu yazı Başbakanlık’tan Meclis’e gelirken ne kadar dikkatle, ne kadar özenle, ne kadar hukuk devleti hassasiyetiyle, ne kadar ciddiyetle hareket ediliyorsa kanun hükmünde kararnameler de o kadar ciddiyetle, o kadar hassasiyetle, o kadar insan hakları duyarlılığıyla hazırlanıyor.”

Neden OHAL’e ihtiyaç duyuluyor

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AKP Hükümeti olarak neden OHAL’e ihtiyaç duyulmasını Türkiye’nin olağanüstü şartlar içerisinde bulunması olarak ifade etti. Suriye ve Irak başta olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında yaşananları, Gülen hareketi yapılanmasını ve terör örgütlerini işaret eden Kurtulmuş, “Türkiye’ye karşı tehditler ulusal güvenlik riski olarak karşımızda dururken olağan şartlar içerisinde yaşıyor diyemeyiz. Dolayısıyla tek başına bunun da bir olağanüstü millî güvenlik meselesi olduğunu görmek mecburiyetindeyiz” dedi.

Ret oyu vereceğiz

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, görüşmeler sırasında nasıl MGK kararı alındığına açıklama getirilmesini istedi. CHP Grubu adına Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek de, OHAL’in uzatılmasına neden “ret” oyu vereceklerini anlattı.