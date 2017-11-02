OHAL'de 70 televizyon ve radyo kapatıldı

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, bütçe görüşmelerinde kapatılan televizyon ve radyolarla ilgili bilgi verdi. Yerlikaya, OHAL döneminde kanun hükmünde kararnamelerle 37 radyo ve 33 televizyon kanalının açıkladı.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2018 yılının kurum bütçeleri görüşüldü.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bütçesinde söz alan Kurum Başkanı İlhan Yerlikaya, 2016 ve 2017 yıllarında 668, 677 ve 688 sayılı KHK’ler ve 668 sayılı KHK ile kurulan komisyon kararıyla, “milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine iltisaklı, ilişkili ve destek olduğu” gerekçesiyle 54 medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ait 37 radyo ve 33 televizyon olmak üzere 70 radyo ve televizyon kapatıldığını söyledi.

Yerlikaya, 675 ve 693 sayılı KHK’lerle ve komisyon kararıyla 7 kuruluşa ait 4 radyo ve 4 televizyon kanalının yayın haklarının iade edildiğini kaydetti.

Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre, RTÜK tarafından en son “K24 TV”, ”WAAR TV” ve “Rudaw TV’nin yayınları durduruldu.