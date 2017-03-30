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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

‘OHAL’de referandum Türkiye’yi yargılatabilir

30 Mart 2017, Perşembe
The Light Millenium’un kurucusu ve başkanı Bircan Ünver BM’ye bir mektup yazarak, OHAL’de yapılmış bir referandumun sonucunun mahkemelerce geçersiz sayılabileceği tehlikesine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Kamu İletişimi Dairesi’nin ortaklık kurduğu sivil toplum kuruluşları arasında yer alan The Light Millennium (LM) adlı sivil toplum kuruluşu, 16 Nisan’da yapılacak referandumla Türkiye’nin, imza attığı bazı uluslararası anlaşmaları ihlal edeceğini öne sürdü. The Light Millenium’un kurucusu ve başkanı Bircan Ünver, OHAL şartlarında yapılacak referandum dolayısıyla Türkiye’nin imzaladığı birçok Birleşmiş Milletler anlaşmasını çiğnediğini iddia etti. Ünver, Türkiye’nin referandumla bazı uluslar arası sözleşmeleri nasıl ihlâl ettiğini kaleme aldığı bir mektupla BM Genel Sekreteri Antonio Gutarres’e iletti. Mektup, Birleşmiş Milletler’e bağlı diğer organlara ve üye ülkelerle birlikte çok sayıda BM’nin diğer ilişkili birimleriyle, aynı zamanda da TBMM Meclis Başkanı ve Genel Sekreteri’ne eş zamanlı iletildi.

‘İmzaladığı anlaşmaları ihlâl ediyor’

Ünver, BM’ye göndermiş olduğu mektupla neyi amaçladığını şöyle açıkladı: “OHAL şartları altında yapılacak olan referandum, Türkiye’nin 1945’de BM’ye kurucu üye olarak kabul etmiş olduğu temel ilkeler kadar, ‘Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’ özellikle de 2000 yılında imzalanmış olan ‘Binyılın Kalkınma Hedefleri Deklarasyonu’nun’ 2. Dönemi olan ‘BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ndeki’ bütün maddelerin de doğrudan veya dolaylı ihlâlidir. Türkiye, imzalamış olduğu 17 maddeden oluşan ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ sözleşmesini, Referandum’a OHAL altında, demokrasi, hukuk ve insan haklarının askıya alınmış olduğu şartlarda gitmesiyle ihlâl etmiştir.”

“Uluslar arası mahkemelerde yargılanabilir”

Kaleme aldığı mektubu BM Genel Sekreteri ve gerekli organlarla paylaştığını ifade eden Ünver, OHAL şartlarında yapılan referandum sonrası Türkiye’nin, gerek yurt içinden gerekse BM bünyesinden olası bir kanunî şikâyet sonucu uluslar arası mahkemelerde yargılanabileceğini öne sürdü. Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Ünver şöyle devam etti, “İçinde bulunduğumuz gün itibariyle görünen o ki OHAL referandumdan önce kaldırılmayacak. Hatta üç ay daha uzatılacak. O durumda, zaten bir şekilde çoğunluk ‘Evet’ çıkarsa, olağanüstü hal resmen süreklilik kazanmış olacaktır. Bu durumda referandumun sonucu ne olursa olsun, Türkiye, özellikle BM ve de AB nezdinde imzalamış olduğu tüm demokratik ve sivil haklar anlaşmalarına ters düşmüş olacaktır.” Ünver, mektubuyla, OHAL altında yapılmış bir referandum olması itibariyle sonucun iptalinde uluslar arası mahkemelerin kapısını açabileceğine, mahkemelerce sonucun geçersiz sayılabileceği tehlikesine dikkat çekmek istediğini ifade etti.

 

Etiketler: ohal, referandum
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  • alim bal

    30.03.2017 12:08:11

    birilerinin umurunda değil. hatta türkiyeyi dünyaya kapatmak istiyorlar.

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