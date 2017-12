OHAL değil, hukuk devleti istiyoruz

Hak ve Adalet Platformu’nun OHAL raporunu açıkladığı toplantıda konuşan Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları artık OHAL istemiyor, hukuk devleti istiyor” dedi.

Hak ve Adalet Platformu tarafından hazırlanan ‘15 Temmuz 2016 Sonrası ‘OHAL’ de Yaşanan Hak İhlâlleri ve Sosyal Boyutları’ raporu Taksim Hill Otel’de yapılan basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Birçok kesimden aktivist, yazar, gazeteci ve OHAL mağdurunun katıldığı programda, yaşanan hak ihlallerinin boyutları gözler önüne serildi.

Hak ve Adalet Platformu üyesi Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, burada yaptığı konuş- mada çok ağır ihlâllerin olduğunu ve bunların topluma duyurulması gerektiğinin altını çizdi. Gergerlioğlu şunları söyledi; “Bugün tüm Türkiye son 2 KHK’ yı konuşuyor. Eski Cumhurbaşkanı, yeni Cumhurbaşkanı, Başbakan, tüm hükümet, tüm medya bunu konuşuyor. Türkiye’nin gündeminde hakikaten bunun olması lâzım. Çünkü Türkiye’nin gündemindeki en büyük hak ihlali OHAL ve KHK’lar. Bizim 1 buçuk yıldır gündemimizde hep OHAL ve KHK’lar vardı. Şu anda gündemde olması ve bu basın toplantısının olması da ne kadar doğru bir gündem tesbiti yaptığımızı da apaçık göstermektedir.

Ne vahşetler yaşanmış bu raporda göreceksiniz

Biz Hak ve Adalet Platformu olarak Türkiye’deki sorunlara baktık. Türkiye’nin çok sorunu var. Yıllardır uğraşıyoruz. Birçok insan hakları sorunları var. Her kesimin uğradığı insan hakları sorunları var. Ama şu an da en yoğun ihlâl OHAL ve KHK’ların oluşturduğu büyük ihlaller, haksızlıklar en yoğunu bu. Biz bunun için bir anket çalışması yapalım dedik. Her taraftan sesler var ama bu işi bilimsel bir şekilde inceleyip raporlaştırmak gerektiğini düşündük. Hem Türk medyasına, hem dünya medyasına sunma amacıyla bir rapor çalışmasına başladık. Şu anda da 487 sayfa oluşturduğumuz bir rapor var. Ve bunu okuduğunuz zaman gerçekten son bir buçuk yılda OHAL ve KHK’lar yüzünden neler yaşanmış görürsünüz. Hakikaten okumaya yüreğiniz dayanır mı bilemiyorum. Ne vahşetler yaşanmış, ne hukuksuzluklar yaşanmış orada göreceksiniz.

OHAL ve KHK’lar neden kaldırılmalı?

OHAL ve KHK’lar neden kaldırılmalı? Evet devletlerin OHAL ilan etme yetkisi var, ama belli sınırlara uymak şartıyla. Anayasanın 121. maddesinde, OHAL’in yeri, süresi, konusu itibariyle bir sınırının olduğu söyleniyor. Oysa biz bu şarta uyulmadığını apaçık görüyoruz. Ama bunları dinleyen, gören yok. OHAL ve KHK’ların iptal edilmesi gerekiyor. Konusu itibariyle bakıyorsunuz, OHAL dışı konular var. Rektör atamasının Cumhurbaşkanı tarafından yapılması, Şeker Kurumu’nun ilân edilmesi, taşeron işçilerle ilgili hususlar ve benzeri birçok şeyin yasalarla yapılması gerekirken OHAL ile yapılıyor. Biz şunu söylüyoruz. OHAL devleti istemiyoruz, hukuk devleti istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları artık OHAL istemiyor, hukuk devleti istiyor” şeklinde konuştu.

Kapsamlı çalışmalar yapılmalı

KHK ile ihraç edilen akademisyenlerde biri olan Prof. Dr. Cihangir İslam, “Öncelikle bugünün önemine binaen, bu raporun hazırlanmasında emeği geçen başta değerli akademisyen arkadaşım Bayram Erzurumluoğlu ve çalışan bütün arkadaşlara tek tek teşekkür ediyorum. Bütün akademisyen arkadaşlarıma da şöyle bir çağrı yapmayı uygun buluyorum. Kendi kaderinizin diğer KHK’lıların ve bu ülke insanları kaderinden ayrı tutmayalım. Tek başına akademisyenlerin sorunlarını değil, bütün KHK’lıların sorunlarını bir arada ele alalım. Ve bunu bütün Türkiye’nin ve bütün dünyanın gündemine taşıyalım” ifadelerini kullandı.

Bu hezeyan ortamını kırmamız gerekiyor

İslam konuşmasına şöyle devam etti; “Bu ilanı yaptıktan sonra gündem o kadar değişti ki. İşin enteresan tarafı Türkiye gerçekten bir kırılma noktası yaşıyor. Dün veya önceki gün AK Parti ilçe kongresi yapılıyor. Sayın Belma Erdoğan AK Parti kadın kolları yöneticilerinden. Soyadı da enteresan Recep Tayyip Erdoğan’ı bize Allah gönderdi diyor. Aslında Belma hanımın şunu da düşünmesi lazım. Eğer evreni oluşu kainatı Allah üzerinden açıklıyorsan o zaman Belma hanımı kim gönderdi veya sizleri, bizleri kim gönderdi? Bu akıl tutulmasından öte toplumca bir hezeyanı paylaşıyoruz. Paylaşılan bir hezeyan ortamı var. Türkiye’de bunu ciddiyetle kırmamız gerekiyor.

AKP CHP’nin tek parti dönemini örnek alıyor

KHK 695 ve 696 geçmişteki olayların yani İstiklal Mahkemesinin, Yassıada Mahkemesinin bir tekrarıdır. Bakınız bugün iktidar partisi şunu yapıyor, Tek Parti CHP dönemine adeta ayna tutuyor ve o günden yaşadığı olayları bize tutuyor. Ana muhalefet partimizde kendi tarihiyle yüzleşme cesaretini göze alamadığı için bunlara kökten itiraz geliştiremiyor. Çünkü geliştirdiği an tarihi önlerine koyacaklar Bakın bunu sizler yapmıştınız. istiklal Mahkemeleri tekrar ediliyor, Tek adam dönemi tekrar ediliyor, Tek parti dönemi tekrar ediliyor, parti devlet dönemi tekrar ediliyor. Ve daha tarihte ne bulursanız önümüze koyulacaktır.Tek tip kıyafet tamamıyla insanları değersizleştirmek, hiçleştirme onları böcekleştirme eylemidir. Bunların öğretmeni Guantanamo’nun mimarlarıdır. Yaptıkları her şey Ceza ve İnfaz kanununa aykırıdır ve bunların hesabı bir gün hepsinden sorulur.”

Adaletin dışa vurumu hukukla olur

Hak ve Adalet Platformu üyesi Nurten Ertuğrul, adaletin tanımına dikkat çekerek şunları söyledi: “Buraya gelen bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Adalet, insanların ulaşabileceği en üst noktadır. Adalet insanın içinden ahlakla çıkan, vicdanda yer bulan bir kavramdır. Adaletin dışa vurumu ahlakla olabilir. Vicdanla fışkırır. Adaletin dışa vurumu da hukukla olur. Hukuk, hakkın, adaletin, barışın, samimiyetin bir araya gelip vücut bulduğu bir haldir. Bu hukukla inşa edilir. Biz 15 Temmuz 557 gündür devam eden OHAL sürecini raporlama adı altında bir anket hazırladık ve Türkiye’nin Z raporunu aldık.”

Bu mağduriyetlere duyarlı olun

Bu raporun ortaya çıkmasında emeği geçen KHK ile ihraç edilen akademisyen Bayram Erzurumluoğlu ise programda kendi hikayesinden de bahsederek, rapor hakkında bilgi verdi. Erzurumluoğlu çok acı tabloların yaşandığını belirterek yetkililerin bu raporu incelemesini ve herkesin bu mağduriyetlere duyarlı olmasını istedi.

Haber: Kübra Ünüvar - Ülker Yılmaz Caba - Kübra Örnek

Fotoğraflar: Murat Sayan