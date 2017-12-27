‘OHAL derhal kaldırılmalı’

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Feyzioğlu, “OHAL derhal kaldırılmalıdır. 696 Sayılı KHK derhal geri çekilmelidir” dedi.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği’nde baro başkanlarıyla yaptığı basın toplantısında, devletin güç kullanma yetkisini 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sivillere devrettiğini savundu. Milli bir konuda inatlaşmanın tüm topluma ve ülkeye geri dönülmez zararlar vereceğini dile getiren Feyzioğlu, “OHAL derhal kaldırılmalıdır. 696 Sayılı KHK derhal geri çekilmelidir. Ancak bir ilk adım olarak derhal bahsettiğimiz maddenin metninde bir değişiklik yapılmalıdır. Tatilde olan Türkiye Büyük Millet Meclisi derhal toplanmalıdır. Konuyu, milli bir mesele olarak ele almalıdır. Anayasa Mahkemesi 26 yıllık içtihadını hatırlamalı, hukuk devletine sahip çıkmalı ve OHAL ile ilgili hiçbir hüküm içermeyen bu KHK’yı derhal incelemelidir.” dedi. AA

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