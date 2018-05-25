OHAL’e devam vaadi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine ilişkin olarak AKP’nin seçim beyannamesini açıkladı.

Söz konusu beyannamede, OHAL’in süreceği ifade edildi. Erdoğan’ın, OHAL’e ilişkin bölümü tanıtım telaffuz etmemesi dikkati çekti. Beyannamede, OHAL’in sürdürüleceği mesajı şu ifadeyle yer aldı: “Haklar ve hürriyetlerin temel şartı vatandaşlarının can ve mal güvenliğinin devlet tarafından sağlanmasıdır. 15 Temmuz gibi yarım asırlık dış destekli sinsi bir projenin sonucunda gerçekleştirilen hain darbe girişimi karşısında başlatmak zorunda kaldığımız OHAL uygulamasını vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeden millî güvenliğimizin ve vatandaşlarımızın huzuru tam olarak tesis edilene dek sürdüreceğiz.”

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