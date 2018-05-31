OHAL gidecek, huzur gelecek

İYİ PARTİ, SEÇİM BEYANNAMESİNİ AÇIKLADI: GÖREVE GELİR GELMEZ OHAL’İ KALDIRACAĞIZ. PARLAMENTER SİSTEME DÖNECEĞİZ. HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ.

YARGININ TARAFSIZLIĞI

Genel Başkan Meral Akşener’in okuduğu beyannameden: “Toplumun tüm kesimlerini kapsayan parlamenter sistemin güçlendirilmesi için yapılacak yeni bir anayasa için inisiyatif alacağız. Yargı tarafsızlığına özel önem vereceğiz. Devletin dini adalettir.”

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

“adalet temelden sarsıldı. Devletin idarî yapı ve faaliyetlerinde hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. Bireysel hak ve özgürlükleri çok geniş kapsamda koruma altına alacağız. Kamuya atamalarda liyakati hakim kılacağız.”

***

OHAL GİDECEK, HUZUR GELECEK

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamede, OHAL’in kaldırılacağı belirtilirken, parlamenter sistem vurgusu yapıldı.

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçim beyannamesini açıkladı. Parlamenter sisteme vurgu yapılan beyannamede seçim barajının yüzde 5’e indirileceği ifade edildi. Beyannamede ayrıca, Türk Silâhlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafında düzenlenen ve bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının kaldırılacağı kaydedildi. Seçime yönelik vaatlerin de yer aldığı beyannameyi Akşener açıkladı;

Parlamenter sisteme döneceğiz

“Türkiye geleceğin en büyük gücü olmalıdır. Sizlere söz veriyorum, öyle de olacaktır. 21. yüzyılın başlangıç safhası olan içinde bulunduğumuz zamanda hırslarla ülkeyi tehlikeye atan değil, akılcı politikalarla yol alınmalıdır. Egemenliği yeniden millete verecek olan parlamenter sisteme dönüş hedefimizi gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet ve demokrasinin tüm uygulamaları T.C Nüfus cüzdanı taşıyan herkese eşit uygulanacaktır. Taşıdığımız kimlik belgelerinin dışında ağa da, paşa da, reis de yoktur. Bizleri yapay şekilde ayrıştıran her şeyi kötü buluruz. Milletimiz yeni dünyaya hazırlanmak yerine, yönetim boşluğunun sorunları ile boğuşmaktadır. Adalet temelden sarsıldı. Ülkesini adil şekilde yönetemeyenler sadece barbarlık çağından kalmış kimselerdir. Toplumumuz bütünleşme fikrinden koparılmış. Can ve mal güvenliği gibi her insan için elzem olan değerler koparılmıştır.”

Hukukun üstünlüğünü sağlayacağız

“Muasır medeniyetten kopmak üzereyiz. Toplumumuz, bireysel silahlanma, taciz, tecavüz gibi durumlarla yaşamaktadır. Ekonomimiz müteahhit ekonomisi olmuştur. Huzurlu ve mutlu bir ülkede yaşamak isteyen tüm insanlarımız vardır. Göreve gelir gelmez OHAL’e son vereceğiz.” “Devletin idari yapısı ve faaliyetlerinde hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. Bireysel hak ve özgürlükleri çok geniş kapsamda koruma altına alacağız. Medya aracılığı ile size eksik, ve yalan bilgi veriyorlar. Bu anlayışı temelden değiştireceğiz. Tarafsız bilgilendirilmeniz için medyaya önemli düzenlemeler getiriyoruz. Sermayeden bağımsız haber kuruluşlarının önünü açacağız. RTÜK’ü siyasetten arındırarak, asli görevine döndüreceğiz. Kamunun ödediği belgelerle hükümet borazanlığından başka işlevi kalmamış TRT’yi satacağız. Sanırım en çok alkış alan vaadimiz TRT’nin satılması oldu.”

Yeni bir Anayasa için inisiyatif alacağız

“İnsanlarımızın temiz duyguları üzerinden oy devşirme işlemini kapatacağız. Allah ile devlet arasına hiçbir mekanizmanın girmesine izin vermeyeceğiz. Her tür inanca ait din mekanlarını devlet olanaklarından eşit yararlanmasını sağlayacak düzenlemeler yapacağız.” “Bir uzlaşı Anayasa’sı hazırlamaya gayret ettik, bunu genişleteceğiz. Toplumu tüm kesimlerini kapsayan, parlamenter sistemin güçlendirilmesi için yapılacak yeni bir Anayasa için inisiyatif alacağız. Yargı tarafsızlığına özel önem vereceğiz. Seçim barajını yüzde 5’e indireceğiz. Yurtdışındaki vatandaşlarımız için sayıya göre seçim merkezleri oluşturacağız. Bizim nazarımızda devletin dini adalettir.”

Liyakati gözeteceğiz

“Devletin millete üsten bakan değil, vatandaş için var olduğunu belirten bir anlayış yerleştireceğiz. Eşe, dosta göre değil, bilgiye göre karar alan yapıyı kuracağız. Hiçbir örgütün devlette yapılanmasına izin vermeyeceğiz. Mevcut iktidar tarafından tamamen devre dışı bırakılan Sayıştay’ı tekrar işler hale getireceğiz” “Devletin sunduğu hiçbir belge vatandaştan talep edilmeyecek. Kamuya atamalarda liyakati hakim kılacağız. Liyakati gözetmeyen sıralı yöneticilere yaptırım getireceğiz. Terör örgütüne soru sevk edenlerin dönemini kapatacağız.”

HABER: MEHMET KARA

mkara@yeniasya.com.tr