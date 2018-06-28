‘OHAL’i kaldırma sözünüzü tutun’

Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu Strasburg merkezli Avrupa Konseyi (AK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrı yaparak seçim kampanyasında söz verdiği gibi OHAL’i kaldırmasını talep etti.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM)’nin Türkiye raportörleri Estonya milletvekili Marianne Mikko ve İngiliz milletvekili Nigel Evans, 24 Haziran seçimlerini takip ettiklerini, kısa süre içerisinde değerlendirme raporlarını kamuoyuna açıklayacaklarını belirterek, ‘İlk adım olarak Türk yetkililerinin seçim döneminde verdikleri sözleri yerine getirerek OHAL’i sonlandırma vaktinin geldiğine inanıyoruz’ dedi. AP’deki bir çok siyasi grup da seçimlerin hemen ardından yaptıkları açıklamalarda Erdoğan’ı sözünü tutmaya ve OHAL’i kaldırmaya davet etmişti. Ahval’in haberine göre, AKPM raportörlerinin medya özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, hapisteki siyasi, gazeteci, insan hakları savunucularının bir an evvel serbest bırakılması gerektiğini vurgularken, HDP’nin tutuklu lideri Selahattin Demirtaş’a özel atıf yapması dikkat çekiyor.

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