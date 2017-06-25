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25 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

OHAL için sokağı dinleyin

25 Haziran 2017, Pazar
Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, “OHAL kararnamelerine bakmaya gerek yok. Sokak ne konuşuyor, iş dünyası ne düşünüyor, buna bakmak kâfidir” dedi.

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, OHAL konusunda karar vermek için sokağı ve vatandaşı dinlemeyi tasiye etti. Gazeteci yazar Mustafa Karaalioğlu, dünkü Karar’da yayınlanan yazısının ilgili bölümünde şöyle dedi: 

“Türkiye’nin gerçekten Olağanüstü Halle hallenmiş olduğunu anlamak için OHAL kararnamelerine bakmaya gerek yok. Sokak ne konuşuyor, sivil toplum ne tartışıyor, iş dünyası ne düşünüyor, akademi neyle meşgul ve matbuat ne yazıp çiziyor; buna bakmak kafidir. Ya da tersinden bakarsınız. Ne konuşamıyor; ne düşünemiyor neyle meşgul olamıyor ve neyi yazıp çizemiyor…

İktidarın birinci meselesi OHAL’i devam ettirip ettirmemek değil, cemiyetteki olağanüstü hali ortadan kaldırmak olmalıdır. Buna muvaffak olduktan sonra OHAL’e de ihtiyaç kalmaz, KHK’ya da…

(...)

Düşünmek ve konuşmak için ise, hukukla korunan bir özgürlük atmosferi gerekir ve buna da demokratik hukuk devleti olmak denir. Kağıt üzerinde değil bihakkın tatbikatta olmak gerekir. Böylelikle toplum her şeyi konuşur, akademi her istediğinin ilmini yapar; iş dünyası ve sivil toplum inandığı davanın takipçisi olabilir ve en nihayet gazeteler, televizyonlar istediğini yazar. Kimin neyi isteyeceğinin belirlendiği düzene demokrasi denmez çünkü. Sarsıcı, etkili ve sıradışı olmayan bir fikir için de fikir özgürlüğü zaten gerekmez…

Sözgelimi, “Demokrasi iyidir, hukuk herkese gereklidir” gibi sözler elbette bir fikirdir ama bunun için fikir özgürlüğü şemsiyesine ihtiyaç yoktur. Çünkü böylesi lafları iktidar da dile getirir muhalefet de, kimse de aksini söylemez.”

Etiketler: ohal, karaalioğlu
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