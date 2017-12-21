CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, ekonomiyi bir krizin eşiğine getirecek gelişmelerin üst üste yaşandığını belirterek, “OHAL iklimi, ekonomik istikrara zarar veriyor. Piyasalara güven vermek için bir an önce yeni bir OHAL uzatımına gidilmeyeceği hemen açıklanmalı” dedi.

Erdoğdu, iç ve dış piyasalara güven vermeden normalleşmenin mümkün olmadığını, bu ortamdan çıkmanın ilk şartının tekrar bir hukuk devleti çizgisine dönmek olduğunu söyleyen Erdoğdu, “Bunun için dış ilişkilerde barış yanlısı politikaya ihtiyaç var. Bu, ekonominin iç ve dış aktörlerini de rahatlatarak ülkeyi yeni bir krizin eşiğinden alacak en önemli adım. Geç kalınırsa, fatura herkes için ağırlaşacak. İçerde ve dışarıda görüştüğümüz tüm yatırımcılar ve iktisadi karar vericiler OHAL’in ne zaman kaldırılacağını soruyor” diye konuştu.

DIŞ BORÇ 201 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Erdoğdu, ilk 9 aylık cari açığın 31 milyar doları geçtiğine dikkat çekti. “Verilen cari açığın yüzde 58’i dış kaynak girişleriyle finanse edilirken, yüzde 26’sının da “kaynağı belirsiz döviz girişi” ile kapatıldığını” anlatan Erdoğdu, “Rezervlerden de 16.3 milyar dolar kullanıldı. Yani, açığın yüzde 16’sını da rezervleri eriterek kapatmış olduk” dedi. Erdoğdu şunları söyledi: “En riskli ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin, ABD ve diğer ülkelerle yaşadığı ilişkiler göz önüne alınırsa dış kaynak bulmakta daha da zorlanacağını tahmin etmek güç değil. Hükümet kaynağı belirsiz zulaların dibini kazırken, rezervleri de tehlikeli biçimde eritiyor. Ekonomideki tüm bu olumsuz tablodan çıkmanın ilk şartı siyasi belirsizlikleri artıran OHAL düzeninden çıkmak ve demokrasiyi tüm kural ve kurumlarıyla yeniden tesis etmek. Olağan dışı koşullardan olağan sonuçlar almak mümkün değil.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA