OHAL ısrarı sürdürülemez

Artı Tv haber bültenine telefonla katılan Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz, 12 Haziran’da yayınlanan ‘OHAL’de U Dönüşü’ başlıklı yazısıyla ilgili, “Cumhurbaşkanı OHAL’de özgürlüklerin kısıtlanmadığını söyledi, ancak şimdi bir fikir değişikliği yaptı ve OHAL’i kaldırmaktan söz ediyor. Siz köşe yazınızda bunun tek sebebi var diyorsunuz, nedir bunun sebebi?” sorusunu cevapladı.

İktidarın OHAL’i kaldırmaktan söz etmesinin tek sebebinin muhalefetin etkili bir şekilde OHAL kalkacak mesajı vermesi ve bu mesajın da halkta karşılık bulması olduğunu söyleyen Güleçyüz şöyle devam etti; “Gerçekten OHAL’in hukuksuz uygulamaları çok ciddî mağduriyetlere sebebiyet verdi. Ve bunları şimdiye kadar görmezden geldi, üzerini kapatmaya çalıştı iktidar. Ama kitlelerin bu noktadaki feryadı gizlenemez hale geldi. Seçim sürecinde Millet İttifakı’nın bu noktada vermiş olduğu çok net mesajlar konuyu daha ağırlıklı şekilde gündeme taşıdı. Bundan önce seçim beyannamesinde OHAL’i sürdüreceğiz diyen iktidar, son bir manevrayla seçimden sonra kaldırma mesajları verme ihtiyacı duydu, ama yine de çok net değil bunlar, bir dediği bir dediğini tutmayan bir üslûpla dile getiriliyor. OHAL, Meclis’i devre dışı bırakarak KHK’yla ülkeyi yönetmeye çok alıştılar. Demokraside bunun yeri yok ve Türkiye er geç demokrasiye döneceği için bunun sürdürebilirliği yok. Bu çelişkiler aslında kendi tutarsızlıklarının, çaresizliklerinin, bu tükeniş karşısında bir yerlere tutunma ihtiyacı duymalarının yeni bir tezahürüdür.

Kandil operasyonu seçmenin tercihini değiştirmez

“Köşe yazınızı diken üstündeler diye bitiriyorsunuz, neden böyle düşüyorsunuz? Gerçekten diken üstünde mi?” sorusunu ise Güleçyüz şöyle cevapladı; “Benim gözlemlediğim kadarıyla öyle. Sahadan gelen sinyaller de o istikamette. Her ne kadar iktidar medyası bunların üzerini örtse de tam tersi bir görüntü vermeye çalışsa da milletin nabzı farklı atıyor. Gençlerin nabzı farklı atıyor. Bunlar bilgi kırıntıları halinde medyada da çıkıyor. Şu anda ilk kez oy verecek olanların yüzde yetmişinin bu iktidara oy vermeyeceği yazıldı. Ve gençliğin ciddî anlamda farklı bir arayışa yöneldiği gözleniyor. Bunun yanında bugüne kadar AKP’ye oy vermiş olan insanlarda da değişik sebeplerle, OHAL mağduriyetleri, haksızlıklar, hukuksuzluklar, ekonomide kötüye gidiş gibi birçok sebebin üst üste gelip birikmesiyle ve toplumdaki bıkmışlık duygusunun etkisiyle bir iniş, bir gerileme yaşanıyor. Bu her geçen gün daha belirgin hale geliyor. Afrin Harekâtı üzerinden bir şey yapmaya çalıştılar. Hatta ağzından kaçırdı Cumhurbaşkanı, biliyorsunuz; “Partide metal yorgunluğu vardı, bunu Afrin Harekâtı’yla aştık diye.” Ama sınırdaki şenlik Afrin’in bütün havasını söndürdü. Çok ciddî tepki meydana getirdi. Şimdi Kandil operasyonunu gündeme getiriyorlar. Ama araştırma şirketleri diyorlar ki Kandil de olsa, başka şey de olsa seçmenin ekseriyeti kararını verdi. Bunların hiçbiri seçmenin tercihini değiştirmez.”

24 Haziran fırsatı iyi değerlendirilmeli

Güleçyüz “Hükümet yeniden iktidar olursa OHAL’i kaldırır mı?” sorusunu ise şöyle cevapladı; Aslında onların getirdiği sistemde cumhurbaşkanına tek başına OHAL ilân etme ve KHK çıkarma yetkisi veriliyor. Dolayısıyla sürekli bir OHAL içinde yaşama ihtimali her zaman için mümkün. Ve yeni sistemde denetim mekanizmaları, Meclisin fonksiyonları iyice zayıflayacak. Yargı zaten büyük ölçüde şu anda bile iktidara bağımlı hale getirildi ve böyle bir sisteme geçilmesi halinde tümden yargı denetimi de ortadan kalkacak. Sözlerine güvenilemeyeceği zaten uygulamalarıyla ortaya çıktı. Tekrar böyle bir rejimi kalıcı hale getirme noktasında bir irade ortaya koymaları kuvvetle muhtemel. Onun için 24 Haziran çok iyi bir fırsattır bizim için. Bu fırsatı, planlarını boşa çıkarma noktasında iyi değerlendirmemiz lâzım.”

HABER: EMİNE KIŞLAKÇI