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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

'OHAL kalkmayacak ama kapsamı daraltılacak'

04 Kasım 2017, Cumartesi 16:21
Son Bakanlar Kurulu toplantısında, 5. kez uzatılan OHAL’in kapsamının ‘daraltılacağı’nın konuşulduğu, Başbakan Yıldırım’ın 'OHAL’in sınırlarını daraltın' talimatı verdiği iddia edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen ve geçen günlerde 5. kez uzatılan Olağanüstü Hal’in (OHAL) kapsamının ‘daraltılacağı’ iddia edildi.

Hürriyet’ten Nurcan Babacan’ın haberine göre konu, son Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme geldi.

Toplantıda, OHAL’le uygulamaya konulan ‘yasak ve kısıtlamaların’ hem vatandaşların hayatını güçleştirdiği hem de Türkiye’nin yurtdışında ‘olağanüstü kurallarla yönetilen ülke’ olarak algılanmasına neden olduğuna ilişkin eleştiriler masaya yatırıldı.

Ayrıca yurt dışı yasağı konan kişiler de toplantıda gündeme gelen konulardandı. Habere göre Başbakan Binali Yıldırım bu toplantıda, özellikle yurt dışına çıkışla ilgili kısıtlamaların, kesin delillere dayanmadan uygulanmaması ve gerekli önlemlerin alınması talimatını verdi.

Bu kapsamda Yıldırım, toplantıda, OHAL uygulamalarından, yurtdışına çıkış gibi ‘ihtiyaç kalmayan’ kısıtlamaların saptanması ve aşamalı olarak bunların uygulamadan kaldırılmasını istedi.

Habere göre tüm bakanlar kendi alanlarında buna benzer kısıtlama ve sınırlamaları belirleyecek. ‘Gerekli görülmeyenler’ uygulamadan kaldırılacak ve eski sisteme dönülecek. Belirlenen başlıklardaki çalışmayı ise İçişleri Bakanlığı yapacak.

NE ZAMAN KALKACAK?

Haberde ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kulislerinde 'OHAL’in tamamen kaldırılması' konusunun sık sık tartışıldığını ve OHAL’in ancak 2018’in ikinci yarısında kaldırmanın gündeme gelebileceğinin konuşulduğu bilgisi de yer aldı.

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  • HÜSEYİN İLHAN

    5.11.2017 06:50:03

    OHAL nedir? OHAL beceriksiliğin,haksızlık-hukuksuzluk ile ADALETSİZLİĞİN yapılmasıdır.

Risale-i Nur Külliyatı

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