"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

OHAL karşıtı miting, OHAL nedeniyle yasaklandı

14 Aralık 2017, Perşembe 09:11
İzmir'de 23 Aralık'ta düzenlenmek istenen olağanüstü hal (OHAL) karşıtı miting, OHAL gerekçesiyle yasaklandı.

Ocak ayında bir kez daha uzatılması beklenen OHAL'e karşı düzenlenmek istenen OHAL mitingi, valilik kararıyla yasaklandı.

Gazete Duvar'ın haberine göre DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcilerinden oluşan miting tertip komitesinin başvurusuna İzmir Valiliği OHAL’i gerekçe göstererek izin vermedi.

Gerekçe olarak 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 'm' bendi ve 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüşleri Kanunu'nun 17. maddesi gösterildi.

Metinde "Kamu düzenini, başkalarının hak ve özgürlüklerini bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirildiğinden gerçekleşmesi muhtemel, istenmeyen ve telafisi olmayan olayların meydana gelmesini önlemek amacıyla 23.12.2017 tarihinde düzenlenilmek istenilen 'OHAL değil Demokrasi' konulu gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantısının İzmir il sınırları içerisinde yapılması, aynı konu ile ilgili olarak afiş, pankart, el ilanı ve bildiri asılması veya dağıtılması Valiliğimizce yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bugün saat 13.00’da DİSK Ege Bölge Temsilciliği'nde yasağa ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. 

Etiketler: ohal, miting
Okunma Sayısı: 380
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • HÜSEYİN İLHAN

    14.12.2017 09:24:07

    OHAL tam bir beceriksizliğin ve haksızlığın tarifidiiir.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

289. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

AYM'den basın özgürlüğü kararı: Yargı, haber yapma şeklini belirleyemez

Türkiye'den Filistin'e 10 milyon dolar hibe

Myanmar'da bir ay içinde binlerce Arakanlı Müslüman öldürüldü

Türk Akımı'nda sürpriz gelişme

Türkiye’deki müteahhit sayısı tüm Avrupa’dakinin 10 katına çıktı!

İsrail, Gazze ile sınır kapılarını kapattı

Sinemalarda sigara gösterimi yasaklanıyor

Selvi: Bu rüşvet iddiaları ne olacak?

İşkence tavsiyeleri hakkında suç duyurusu

OHAL karşıtı miting, OHAL nedeniyle yasaklandı

Enflasyonda düşüş bekleniyor

FED'den Bitcoin'le ilgili flaş açıklama

Slogan ve kınama yetmez

Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıyın

Türkiye bu yıl da en fazla gazetecinin cezaevinde olduğu ülke

1 işçi Suriye'den açılan ateşle yaralandı

Liselere yerleştirmede detaylar belli oldu

Meclis'te 'Kürdistan' tartışması

Sezaryende dünya lideriyiz

İİT Kudüs için toplandı

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Ne tedavi ediyorlar, ne de serbest bırakıyorlar
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Filistin bu hale nasıl düştü?
M. Latif SALİHOĞLU

Şahsa bağlılık, yarayı derinleştirir
Genel

Selvi: Bu rüşvet iddiaları ne olacak?
Genel

İşkence tavsiyeleri hakkında suç duyurusu
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Caner KUTLU

Zamanın ruhunu aydınlatan ışık: Risale-i Nur
Ahmet BATTAL

Siyasetin hukukla ilişkisine maziden örnek
Genel

Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıyın
Genel

Slogan ve kınama yetmez

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.