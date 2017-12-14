OHAL karşıtı miting, OHAL nedeniyle yasaklandı

İzmir'de 23 Aralık'ta düzenlenmek istenen olağanüstü hal (OHAL) karşıtı miting, OHAL gerekçesiyle yasaklandı.

Ocak ayında bir kez daha uzatılması beklenen OHAL'e karşı düzenlenmek istenen OHAL mitingi, valilik kararıyla yasaklandı. Gazete Duvar'ın haberine göre DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcilerinden oluşan miting tertip komitesinin başvurusuna İzmir Valiliği OHAL’i gerekçe göstererek izin vermedi. Gerekçe olarak 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 'm' bendi ve 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüşleri Kanunu'nun 17. maddesi gösterildi. Metinde "Kamu düzenini, başkalarının hak ve özgürlüklerini bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirildiğinden gerçekleşmesi muhtemel, istenmeyen ve telafisi olmayan olayların meydana gelmesini önlemek amacıyla 23.12.2017 tarihinde düzenlenilmek istenilen 'OHAL değil Demokrasi' konulu gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantısının İzmir il sınırları içerisinde yapılması, aynı konu ile ilgili olarak afiş, pankart, el ilanı ve bildiri asılması veya dağıtılması Valiliğimizce yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bugün saat 13.00’da DİSK Ege Bölge Temsilciliği'nde yasağa ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

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