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8 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

OHAL Komisyonu başvurularına ilişkin Oktay'dan açıklama

08 Kasım 2018, Perşembe 11:18
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonuna 125 bin başvuru yapıldığını belirterek, "Bu başvurulardan 40 bini görüşülerek karara bağlandı. 40 binden 2 bin 700'ü iade edilmiş durumda, 37 bin 300 kişinin başvurusu reddedilmiş." dedi.

Oktay, OHAL kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) meslekten ihraç edilenler ile kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendiren Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilenlerin olduğunu hatırlatan Oktay, bütün kurumlarda ciddi bir ayıklama yapıldığını ifade etti.

Oktay, ihraçların ciddi kriterler çerçevesinde gerçekleştirildiğini, kararların adli değil idari olduğunu vurguladı.

İtirazları değerlendirmek üzere OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun kurulduğunu anımsatan Oktay, komisyonun 7 üyeden oluştuğunu kaydetti.

"Komisyona 125 bin başvuru oldu"

Komisyona bilişim başta olmak üzere tüm konularda her türlü imkanın sunulduğunu dile getiren Oktay, şöyle devam etti:

"Tek bir şey de müdahil olunmadı, işini nasıl yapılacağıyla alakalı bir şey söylenmedi, söylemedik. İstediğimiz şey şuydu: Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok net ifade ettiği şey buydu, hakkaniyetle çalışacaksınız, doğru olanı yapacaksınız, vicdanınızın sesini dinleyeceksiniz. Unutmayın, verdiğiniz kararlar Türk milleti adına verilen kararlardır. Dolayısıyla bu komisyon çok ciddi şekilde, son derece titiz bir çalışma yürüttüler."

İhraç edilenlerin her biriyle ilgili dosyalar hazırlandığını, bilgi ve belgelerin toplandığını anlatan Oktay, "Komisyona 125 bin başvuru oldu. Bu başvurulardan 40 bini görüşülerek karara bağlandı. 40 binden 2 bin 700'ü iade edilmiş durumda, 37 bin 300 kişinin başvurusu reddedilmiş." bilgisini paylaştı.

Oktay, komisyonun kararlarına karşı yargı yolunun açık olduğunu kaydetti.

AA

Etiketler: fuat oktay, ohal komisyonu
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  • ali

    8.11.2018 12:02:03

    ihraçların ciddi kriterler çerçevesinde KOMİK Bankaya para yatırdın,sendika üyeliği,okul dersane,vakıf,dernek,şirket irtibat iltisak vs vs. KRITERLER HEPSİ YASAL.devletin izin verdiği ve kanunda suç sayılmayan kriterlerle İHRAÇ OLMAZ. OYALAMAYIN İNSANLARI

  • tayfun

    8.11.2018 11:56:07

    Hakkaniyet diyor, vicdan diyor diyor da diyor. Edebiyat kısmı güzel ama gerçekler bambaşka...Kurumlarda ayıklama yapıyormuş, sanki babasının kurumları, bu kurumlar milletin ...Ciddi kriter dediği yasal banka, sendika ,dernek vs. Rabbim size adaletin ne olduğunu bu dünyada da öbür dünyada da göstersin inş.

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