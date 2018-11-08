OHAL Komisyonu başvurularına ilişkin Oktay'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonuna 125 bin başvuru yapıldığını belirterek, "Bu başvurulardan 40 bini görüşülerek karara bağlandı. 40 binden 2 bin 700'ü iade edilmiş durumda, 37 bin 300 kişinin başvurusu reddedilmiş." dedi.

Oktay, OHAL kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) meslekten ihraç edilenler ile kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendiren Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilenlerin olduğunu hatırlatan Oktay, bütün kurumlarda ciddi bir ayıklama yapıldığını ifade etti.

Oktay, ihraçların ciddi kriterler çerçevesinde gerçekleştirildiğini, kararların adli değil idari olduğunu vurguladı.

İtirazları değerlendirmek üzere OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun kurulduğunu anımsatan Oktay, komisyonun 7 üyeden oluştuğunu kaydetti.

"Komisyona 125 bin başvuru oldu"

Komisyona bilişim başta olmak üzere tüm konularda her türlü imkanın sunulduğunu dile getiren Oktay, şöyle devam etti:

"Tek bir şey de müdahil olunmadı, işini nasıl yapılacağıyla alakalı bir şey söylenmedi, söylemedik. İstediğimiz şey şuydu: Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok net ifade ettiği şey buydu, hakkaniyetle çalışacaksınız, doğru olanı yapacaksınız, vicdanınızın sesini dinleyeceksiniz. Unutmayın, verdiğiniz kararlar Türk milleti adına verilen kararlardır. Dolayısıyla bu komisyon çok ciddi şekilde, son derece titiz bir çalışma yürüttüler."

İhraç edilenlerin her biriyle ilgili dosyalar hazırlandığını, bilgi ve belgelerin toplandığını anlatan Oktay, "Komisyona 125 bin başvuru oldu. Bu başvurulardan 40 bini görüşülerek karara bağlandı. 40 binden 2 bin 700'ü iade edilmiş durumda, 37 bin 300 kişinin başvurusu reddedilmiş." bilgisini paylaştı.

Oktay, komisyonun kararlarına karşı yargı yolunun açık olduğunu kaydetti.