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22 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

OHAL Komisyonu bugüne kadar sadece 1300 işe iade kararı verdi

22 Haziran 2018, Cuma 13:40
Meslekten ihraç edilenlere ilişkin bugüne kadar 21.500 kararı inceleyen Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, 1300 işe iade, 18.200 ret kararı aldı.

OHAL kapsamında yayımlanan KHK'larla kamu görevinden çıkarılanlar, öğrencilik bursu kesilenler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurum ve kuruluşlarının başvurularını değerlendirip, karara bağlayan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu açıklama yaptı.

Açıklamada, komisyona yapılan başvuru sayısının 108 bin 905, bugüne kadar komisyon tarafından verilen karar sayısının 21.500, incelemesi devam eden başvuru sayısının ise 87.405 olduğu belirtildi.

 

Komisyon tarafından bugün alınan kararlar sonrası, incelenen 21.500 başvurudan, 1300 müracaat için işe iade, 18.200'ü için ret, bazı KHK'lar ile göreve iade edilen 2000 başvuru için de ön inceleme kararı alındı. Komisyonun son bir ay içerisinde ise 640 kabul olmak üzere, toplam 4 bin 500 başvuruyu incelediği aktarıldı.

ATAMA İŞLEMİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI VE YÖK TARAFINDAN YAPILACAK

 

Açıklamada, komisyon tarafından alınan kararların, kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edildiği, başvurusu kabul edilen kişilerin atama işleminin, ilgisine göre Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacağı belirtildi.

Ret kararı verilen kişilerin, karara karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. İdare Mahkemeleri'ne görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabileceği de ifade edildi.

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: OHAL, komisyon, iade, KHK, mağdur
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