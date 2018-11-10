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10 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

OHAL Komisyonu kaldırılsın çağrısı

10 Kasım 2018, Cumartesi 20:01
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu üyesi bir grup sendikacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a faks çekmek için, Ofis PTT binası önünde toplandı.

Sendikacılar faks çekmeden önce bir açıklama yaptı. Grup adına konuşan KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nusret Basmacı, suça bulaştığı iddia edilenlerin savcılarca sorgulanması gerektiğini söyledi.

VOA Türkçe’nin haberine göre Basmacı, “Türkiye Cumhuriyeti ulusal hukuk sistemi içerisinde mevzuatça belirlenmiş bir yargı mercii olmayan ancak OHAL KHK’ları ile ihraç edilmiş yüz binlerce kamu emekçisinin ihraç başvurularını değerlendirmek ve karar altına almakla yetkilendirilmiş olan OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu’nun, maddelendirilen gerekçelerle lağvedilerek, öncelikle KHK ile ihraç tüm kamu emekçilerinin görevlerine iadesine, hakkında suça bulaştığı iddia edilen kamu emekçileri hakkında ilgili hukuki işlemlerin hukuk sistemimizde yer alan yetkili merciiler marifeti ile yürütülmesine ve devamı ile gerçekleşecek ihraçlarda iptal davalarının Türkiye Hukuk Sisteminde yetkili Mahkemeler aracılığıyla yapılmasına karar verilmesi gerekmektedir” dedi. 

Etiketler: ohal komisyonu
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