OHAL komisyonu karar aşamasında

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na yapılan başvurularda karar aşamasına gelindi. Komisyon, 2 hafta içinde ilk kararını açıklayacak.

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurularda karar aşamasına geçti. Komisyon, 2 hafta içinde ilk kararını duyuracak.

102.000 BAŞVURU YAPILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan 685 sayılı KHK ile kurulan ve 22 Mayıs'ta göreve başlayan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna, bugüne kadar 102.432 başvuru yapıldı.

Bunlara ilave olarak komisyon kurulmadan önce yapılan eski başvurular, mahkemelerce gönderilen ile kurumlardan istenilen bilgi ve belgeleri içerenlerle birlikte yaklaşık 165.000 dosyanın tasnifi tamamlandı. Komisyon, diğer dosyaların da tasnifini sürdürüyor.

BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANDI

Kamudan ihraç edilenleri de kapsayan ve 27 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 693 sayılı KHK ile yapılan işlemlerle ilgili komisyona müracaat için tanınan 60 günlük süre 23 Ekim'de sona erdi. Böylece şu ana kadar yayımlanan KHK'larla gerçekleştirilen işlemlere yönelik başvuru süreci tamamlandı.

Komisyon, müracaatçıların valilikler aracılığıyla gönderdiği başvuru formları, dilekçeleri ve diğer evrakı, barkodlu özel dosyalara aktardı. Söz konusu evrak, elektronik ortamda da muhafaza altına alındı.

Dosya incelemelerinin eksiksiz gerçekleştirilmesine imkan sağlayan yüksek güvenlikli özel bir yazılım sistemi oluşturuldu. Uzman personel tarafından tasniflendirme işlemi biten dosyalar, hakimler, müfettişler ve uzmanlardan oluşan raportörler tarafından ön incelemeye alındı.