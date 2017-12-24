OHAL Komisyonu şeffaf olsun

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, KHK ile meslekten ihraç edilenlere ilişkin ilk kararlarını verdiğini açıkladı fakat verdiği kararlar hâlâ gizliliğini koruyor. KHK mağdurları ise komisyonun şeffaf olmasını ve kararlarını açıklamasını bekliyor.

Kurulduğu günden itibaren birçok tartışmanın hedefi olan OHAL Komisyonu bu kez de verdiği kararları açıklamaması sebebiyle gündemde. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, KHK ile meslekten ihraç edilenlere ilişkin ilk kararlarını verdi. Kararlar arasında, hem mesleğe iade, hem de başvurunun reddi yönünde hükümler var. Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun, dosyası tekemmül eden ve incelemesi tamamlanan başvurulara dair kararlarını verdiği belirtildi. Fakat verilen bu kararlar kamuoyuna açıklanmadı.

Kararı komisyon açıklamayacak

Öte yandan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, “OHAL Komisyonu’nun kararları ne zaman açıklanacak?” başlıklı dünkü yazısında Komisyon Başkanı Esat Işık’la görüştüğünü ve komisyon kararlarını kişilerin ihraç edildiği kurumlara gönderdiklerini, kendilerinin açıklamayacağı bilgisini aldığını belirtti. Yılman’ın yazısında şu ifadeler yer aldı; “Dün OHAL Komisyonu Başkanvekili Esat Işık’la bir görüşme yaptım telefonda. Biz gazetecilere, köşe yazarlarına gelen mektuplardaki iddialardan yola çıkıp konuyla alakalı hemen her şeyi sordum. (..) Hemen en başında şunu belirteyim değerli okurlarım, OHAL Komisyonu, çalışmalarında bayağı bir yol kat etmiş. Ve epeyce bir başvurunun da incelemesini yapıp kararlarını vermiş. Ancak bu kararların komisyon tarafından açıklanacağı bilgisi doğru değil.

Tebligatı o kurum yapacak

Esat Işık, “Toplam 103 bin başvuru var komisyonumuzda. Tamamı değil, ama bir grup başvuruyla ilgili kararları verdik ve bu kararları kişilerin ihraç edildiği kurum ya da kuruluşa göndereceğiz. Kişinin işine geri dönüp dönmeyeceğinin tebligatını da o kurum yapacak. Bizim herhangi bir dosyanın öyle ya da böyle sonucu hakkında bilgi vermemiz mümkün değil!” diyor ve ekliyor: “Alınan kararları yolladığımız kurum 15 gün içerisinde tebligatı kişiye ulaştırmak zorunda. İşe iadesine karar verilmiş yahut reddolmuş fark etmiyor bu durum. İvedilikle kişiye ulaştırılması konusunda hassasiyet üst düzeyde!”

Eski işlerine geri dönemeyecekler

“Sayı alamadım bir türlü Işık’tan ama anladığım kadarıyla daha devam edecekler çalışmaya. Çok da normal böyle olması; çünkü komisyon henüz 6 aylık. 6 ay içerisinde tamamının bitirilmiş olması zaten imkânsız. Bu arada bir detay daha öğrendim. Ben bilmiyordum bunu. Büyük bir ihtimalle çoğunluk da benimle aynı durumda. Şöyle bir kural varmış KHK gereği... Göreve iadesine karar verilen kişi eski görev yerine dönemiyor. Mesela öğretmen, kadrosu Milli Eğitim Bakanlığı’nda. O öğretmen geri döndüğünde aynı kadroyla devam edemeyecek. Başka bir kurumda, örneğin Nüfus Müdürlüğü’nde istihdamı sağlanacak. Bir ayrıntı da işe iadesi kabul edilmeyenlerle ilgili. Yargı yolu açık bu kişilere ve bu kişiler eğer isterlerse komisyonun ret kararını, sırf bu iş için görevlendirilen Ankara İdare Mahkemesi’ne götürebilecek.”

Karar hangi ilkeye, kurala göre verildi?

İnsan hakları hukukçusu ve Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kerem Altıparmak komisyon kararlarıyla alâkalı sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak, “OHAL Komisyonu karar vermiş ama kendi sitesinde buna ilişkin hiçbir bilgi yok. Karar hangi ilkeye, hangi kurala göre verildi? Dava açacak kişi bu Komisyonun doğru karar verip vermediğini, başvuruculara eşit davranıp davranmadığını nasıl saptayacak? Neyin davasını açacak? OHAL Komisyonunun web sayfasından yapılan açıklamadan anlaşılan kararların kamuyla paylaşılmayacağı. Bir başka deyişle Komisyonun kim hakkında, ne şekilde karar verdiğini öğrenemeyeceğiz. Bu bile bu yapının etkili hukuk sayılamayacağına yeter bence” ifadelerini kullandı.

