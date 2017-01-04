OHAL’le geçen 5 buçuk ayın bilançosu

İkinci 3 aylık bölümü 19 Ocak’ta sona erecek olan OHAL’in uzayıp uzamayacağı konuşulurken, geçen 5 buçuk aylık OHAL bilÂnçosu oldukça kabarık.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilân edilen ve uzatılan OHAL’in devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Yeni KHK’ların hazırlıklarının devam ettiğini belirten Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise, 19 Ocak’ta süresi dolacak OHAL’in devam edip etmeyeceğine dair soruyu şöyle cevapladı: “OHAL, lâf olsun diye çıkartılmış bir karar değildir. İhtiyaca göre çıkartıldı. OHAL gerektiği kadar devam edecektir. Biz de isteriz ki yarın sabah kalksın. OHAL’in bize vereceği destekler göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. Belki önümüzdeki bakanlar kuruluna gelir, bu hafta gelmedi.”

Son 1 ayda 101 kişi vefat etti

OHAL’in Ekim ayında 90 gün uzatılması kararından sonra yine birçok terör olayı gerçekleşti. Geniş kapsamlı bir huzur operasyonunun ardından yaşanan 10 Aralık’taki Beşiktaş saldırısı 47 kişinin vefatına sebep olurken 166 kişi yaralandı. 17 Aralık’ta meydana gelen canlı bomba saldırısında ise Kayseri’de 14 asker şehit olurken, 56 kişi yaralandı. Bu olayların acısı tazeyken gerçekleşen 19 Aralık’taki Büyükelçi suikastı ile bütün gözler Türkiye’ye çevrildi. En son yaşanan Reina saldırısı ise OHAL ortamında yaşanan diğer büyük olaylardan sonuncusuydu. Bu saldırıda ise 39 kişi öldü 69 kişi yaralandı. Son bir ayda gerçekleşen terör olaylarında ise Büyükelçi Andrey Karlov ile birlikte 101 kişi vefat etti.

103 bin kişi hakkında işlem yapıldı

OHAL döneminde çıkarılan kararnameler ile 83 bin 45 kamu çalışanı görevinden ihraç edildi. İhraçlarda ilk sırayı Millî Eğitim Bakanlığı aldı. Büyük kısmı öğretmen olan 29 bin 953 eğitim çalışanı kamu görevinden çıkarıldı. Emniyetten 18 bin 697, Sağlık Bakanlığı’ndan 5 bin 526, TSK’dan 3 bin 665, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ise bin 826 kişi ihraç edildi. İhraçlar sonrası yapılan itirazlardan çok az sayıda geri dönüş oldu. OHAL kararnamesi ile sadece 190 kişi ise işe iade edildi. 15 Temmuz'dan itibaren soruşturmalarda toplam 103 bin 850 kişi hakkında işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şüphelilerden 41 bin 326'sı tutuklanarak cezaevlerine konuldu.

177 medya kuruluşu kapatıldı

Farklı kararnamelerle çok sayıda dernek kapatıldı. Kapatılan toplam 1500 dernekten 175’i itirazlar üzerine geri açıldı, 1325’i fiilen kapatıldı. OHAL süresince 5 haber ajansı, 16 televizyon, 24 radyo, 62 gazete, 19 dergi, 29 yayınevi olmak üzere 155 medya kuruluşu kapatıldı. 12 televizyon ve 10 radyo da 668 sayılı KHK’nın bir düzenlemesine dayanılarak bakan talimatıyla kapatıldı. KHK’larla toplam 177 medya kuruluşu kapatılmış oldu. Bu süreçte 2 bin 500’e yakın gazeteci ve medya çalışanı işsiz kaldı. Kapatılan yayın organlarından itirazlar üzerine sadece 11’i geri açıldı. OHAL Kararnamesi ile belediyelere de kayyım atamanın yolu açıldı. Eylül ayı başında yayınlanan kararnamenin ardından geçen 4 ayda Demokratik Bölgeler Partisi’nden 70 belediye eşbaşkanı tutuklandı, 50 belediyeye kayyım atandı.

OHAL’de Türkiye geriledi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilân edilen OHAL ortamında birçok terör olayı yaşanırken Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 43 şehit verildi. OHAL’li aylarında dahil olduğu son bir yılda ise 33 bombalı saldırı, 750 şehit, 502 sivil kayıp, 1660 yaralının olduğu çok fazla acı olayla yüzleşildi. İç politikada ekonomiden eğitime birçok alanda gerileme yaşanırken aynı zamanda dış politikada ki değişken ve kırılgan tutumlar dolayısıyla dünya kamuoyunda istikrarsız ve yönü belli olmayan bir ülke imajı çizildi.

İstanbul - Yeni Asya