OHAL’li seçimi dünyaya açıklayamayız

İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Orhun Ertürkmen, seçimlerde beklentilerin üzerinde bir oy alacaklarını söylüyor.

İYİ Partili gençleri ‘sağ görüşlü ve milliyetçi’ olarak tanımlamanın doğru olmadığını belirten Ertürkmen, “Çok sürpriz bir sonuç olacak. Herkes şaşıracak. Sokaklarda insanlardan kime oy vereceklerini duyamıyoruz” dedi.

Gençlerin ekonomik sorunlarla ve işsizlikle boğuştuğunu söyleyen Ertürkmen, “Hükümetin ’16 yıldır yol yapık’ diyerek iktidarda kalmasının gençler için bir faydası yok” dedi. OHAL’de seçime gitmenin izah edilemez olduğunu belirten Ertürkmen şu açıklamalarda bulundu: “OHAL’de seçime gitmek bizim dünyaya açıklayamayacağımız durum. Hükümet ‘biz tekrar seçilince OHAL’i kaldıracağız’ diyor. Bu seçimde OHAL’i kaldırsalardı biz de seçime rahat rahat girerdik. Olağanüstü hal durumunda valilik ve kaymakamlık izin vermeden toplanamıyoruz bile. Protesto etmek istediğimiz o kadar şey var ki, ama protesto hakkımızı kullanmamıza izin vermiyorlar.”