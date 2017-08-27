OHAL rejimi çığırından çıktı

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile tutukluluğun 7 yıla yükseltilmesini eleştiren hukukçu milletvekilleri ile eski baro başkanları, büyük mağduriyetler yaşanacağına dikkat çekti.

OHAL kapsamında çıkarılan 694 sayılı kararnamenin 141’inci maddesine “Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda” 5 yıl ibaresi eklendi.

Böylece Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yargılanan bir kişi, 2+5 yani 7 yıl tutuklu kalabilecek. 693 sayılı KHK kamudan ihraçları içerirken, 694 sayılı kararnamede ise devletin işleyişiyle ilgili birçok konu yer alıyor. En uzun tutuklu yargılama süresiyle ilgili yapılan değişiklikle, Ağır Ceza’da yargılanan biri 5 + 2 olmak üzere 7 yıl cezaevinde tutulabilecek. Bu kararnamelerle Türkiye’de parlamentonun bir kez daha yok sayıldığını belirten Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, “Türkiye’ye verdiğimiz şekil yetmedi” denilerek kanunlarının yapıldığını ifade ederek, “Bunun Olağanüstü Hal ve hukuk devletiyle herhangi bir ilgisi yok. Parlamento da kendisini yok saymaya seyirci kalıyor. Bu kanunlar olağanüstü hallerde bile böyle değiştirilemez.” diye konuştu.

Güleçyüz: OHAL rejimi çıldırdı

Gazetemiz yazarı ve genel yayın yönetmeni Kâzım Güleçyüz ise Anayasa Mahkemesi Başkanının geçtiğimiz 25 Nisan’da uzun tutukluluklar için söylediği “Çok yakında açıklayacağız” sözü ile birlikte ilke kararının hâlâ ortada olmadığını belirtti. Mahkemelerdeki tıkanmayı aşmanın yolunun, ağır mağduriyetlere yol açan delilsiz, keyfî ve uzun tutuklamaları daha da uzatmakla mı mümkün olacağını soran Güleçyüz, “Suçlu olup olmadığına karar verilemeyen insanları 5 yıl boyunca içeride tutma yolu açan KHK, OHAL rejiminin iyice çıldırdığının son belgesi.” ifadelerini kullandı. İstanbul - Haber Merkezi

Türkiye, AB’den uzaklaşıyor

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise bu düzenlemelerin Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmasının yanlışlığına işaret ederek, “Tutuklulukta en fazla 5 yıl düzenlemesi de kendiliğinden gelmedi. DGM ve özel yetkili mahkemelerin yaptıkları yargılamalar ve uzun tutukluluk dolayısıyla Türkiye birçok kez mahkûm oldu. AİHM ve AB uyum yasaları çerçevesinde 5 yıla indi. Şimdi eskinin de gerisine giden bir düzenleme yapılıyor. Darbe dâvâları ve devam eden KCK yargılamaları için yapılmış görünüyor. Bunlar OHAL düzenini sürekli hale getiren düzenlemeler. AİHM için de ‘Gerekirse mahkum olur, cezamı öderim’ diyorlar. AB değerlerinden Türkiye’nin uzaklaştığının göstergelerindedir.” ifadelerini kullandı.

‘Meşrû kılma çabası’

Uzun tutukluluk sürelerinin hukuk devletinde her zaman bir soru işareti olduğunu ifade eden Adana Baro Başkanı Veli Küçük, “Örneğin hâlâ ilk duruşmasını yapmayan ve hâkim karşısına çıkamayan sanıklar var ülkemizde. Bu unsurları biraz da yasal zeminde meşrû kılmaya yönelik değişikliklerdir ve uzun tutukluluk süreleri evrensel hukuka uygun olamaz. Siyasal iktidarı katılımcı demokrasiye, evrensel hukuka ve hukukun üstünlüğü ilkelerine aykırı bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçmeye davet ediyoruz. CHP’nin hukukçu milletvekillerinden Süha Aldan da Hrant Dink’in katillerini bıraktıklarında bunu düşünmediklerini belirterek, “Kimin için bu tutukluluk süresini arttırdıklarını açıklamak zorundalar. Hangi terör suçlularına dönük bu düzenlemeye gerek gördüler, açıklamalılar. Neden Meclis’in açılmasını beklemediler. Demek ki acil bir durum var, birilerinin tahliyesi gündemde. Bunu engellemek istiyorlar. Bu neyse açıklamak zorundalar.” diye konuştu.