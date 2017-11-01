Olacak şey değil

Tokat Belediyesi ve Eğitim Evi Organizasyonunca düzenlenen ‘Tokat Kitap Günleri’nde skandal bir şekilde Yeni Asya Neşriyat standı fuar alanından çıkarıldı.

Tokat Belediyesi ve Eğitim Evi Organizasyonunca düzenlenen ‘Tokat Kitap Günleri’nde Yeni Asya Neşriyat standı fuar alanından çıkarıldı. Organizasyon şirketi ve yetkili mercilerle görüşülerek, kiralanan alandan gece yarısı kimseye haber verilmeden yapılan bu keyfî eyleme tepki yağarken, avukatlarımız yasal yollara başvurmak için çalışma başlattı.

Yaşanan bu anlaşılmaz ve sebepsiz olayın sorumluluğunu kimse almazken organizasyon şirketi kendilerine yöneltilen baskılar olduğunu iddia etti.

Valiler ziyaret etmişti

Yozgat ve Tokat Valileri ile Tokat Belediye Başkanı’nın da bir gün önce ziyaret ettiği fuarda Yeni Asya standındaki izdihamın fotoğrafları dünkü gazetemizde yer almıştı. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir ve Van Kitap Fuarlarına da katılan Yeni Asya Neşriyat oralarda hiçbir engellemeyle karşılaşmazken Tokat’ta yaşanan bu olay provokasyon olarak değerlendirildi.

Haber: Ülker Yılmaz Caba / ulkery.caba@ye­ni­as­ya.com.tr

Fotoğraflar: Salih Tuna