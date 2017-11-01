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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Olacak şey değil

01 Kasım 2017, Çarşamba 22:13
Tokat Belediyesi ve Eğitim Evi Organizasyonunca düzenlenen ‘Tokat Kitap Günleri’nde skandal bir şekilde Yeni Asya Neşriyat standı fuar alanından çıkarıldı.

Tokat Belediyesi ve Eğitim Evi Organizasyonunca düzenlenen ‘Tokat Kitap Günleri’nde Yeni Asya Neşriyat standı fuar alanından çıkarıldı. Organizasyon şirketi ve yetkili mercilerle görüşülerek, kiralanan alandan gece yarısı kimseye haber verilmeden yapılan bu keyfî eyleme tepki yağarken, avukatlarımız yasal yollara başvurmak için çalışma başlattı. 

Yaşanan bu anlaşılmaz ve sebepsiz olayın sorumluluğunu kimse almazken organizasyon şirketi kendilerine yöneltilen baskılar olduğunu iddia etti.

Valiler ziyaret etmişti

Yozgat ve Tokat Valileri ile Tokat Belediye Başkanı’nın da bir gün önce ziyaret ettiği fuarda Yeni Asya standındaki izdihamın fotoğrafları dünkü gazetemizde yer almıştı. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir ve Van Kitap Fuarlarına da katılan Yeni Asya Neşriyat oralarda hiçbir engellemeyle karşılaşmazken Tokat’ta yaşanan bu olay provokasyon olarak değerlendirildi.

Haber: Ülker Yılmaz Caba / ulkery.caba@ye­ni­as­ya.com.tr
Fotoğraflar: Salih Tuna

Etiketler: ülker yılmaz caba, salih tuna
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Yorumlar

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  • yalçın da

    2.11.2017 21:02:21

    Bedîüzzaman'a ve risale-i nur'a bu muameleyi yapanları ve yaptıranları Allah ıslah etsin,

  • Mikail Yaprak

    2.11.2017 18:28:16

    Tokat Belediyesi'nin kendi organizesi olan Tokat Kitap Günleri'nde Yeni Asya standına yapılan skandal bed muameleyi, Tokat Belediyesi (kendisi yaptırmadıysa) kendine yapılmış saymalıdır. Belediye kendi şeref ve haysiyetini düşünerek, o standı yeniden kurdurmalı, zararı telafi etmeli ve fuar bitimine kadar güvenlik tedbirleri aldırmalıdır.

  • Şenol BERK

    2.11.2017 12:21:50

    Bunlar 'eceli gelen' misali şeyler... Bu zorbalık, kırıp dökerek yapılan zulm, yapanın elinde patlayacak inşallah yaşanılan her şey bizlere ahiret azıkları olacak dünyalık biriktirenlerin aksine Ahretlik biriktirerek... Burası çiftlik değil, kimsede çiftlik ağası değil hele bize ağalık hiç taslayamaz ve kimsenin yaptığı da yanına kalmaz zira hesap zamanı er geç ~ burda ya da ahirette gelecek!!! Sıkıntı yok, problem değil gayret var daha da artarak,daha bi azimle inşallah...

  • Fatih Bahçeci

    2.11.2017 10:58:31

    Yıllarca Alparslan Kuytul hocamız uyardı. Dedi ki, CHP'ye yaptıramayacaklarını AKP eliyle yaptıracaklar. İslami hareketleri bitirecekler. Bunca sene hocamıza ve cemaat mensuplarına olmadık engeller çıkartıldı, biber gazları sıkıldı. Bacılarımıza saldırdılar, 4 yaşındaki küçük çocuğun gözüne bir karış mesajfeden biber gazı sıkıldı. Kur'an eğitimi yasaklandı. Bir hoca, bir cemaat, bir tarikat, bir STK gıkını bile çıkarmadı. Ancak Hocamız kime ne zulüm yapılsa dile getirdi, tepki gösterdi. Talebeleri olarak biz de tepki gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Zira İslam; bunu emreder. Mıymıntı değil savunan Müslüman olmalıyız. Suskunlar, aman ağzımızın tadı kaçmasın diyenler... Zalimden daha zalimsiniz. Ve kaçan bir tek ağzınızın tadı olmayacak.

  • Rauf Hakan

    2.11.2017 09:58:35

    Risalelere uzanan eller ancak zulmün ömrünü kısaltır. Allah, en güzel vekildir

  • Abdurrahman KOÇAK

    2.11.2017 08:37:21

    Bu nasıl demokrasi anlayışı, neden bu hazımsızlık, neden bu kadar kin, neden bu kadar nefret söylemleri, memleket nereye gidiyor!!!!! Müspet hareketle yola devam, yapanları ve yaptıranları Kahharı Zülcelale havale ediyoruz.

  • SertaÇ

    2.11.2017 08:09:30

    Bu alandan çıkarılma değil,zorbalık.Kırıp dökme ve zarar verme var.Müsbet hareket prensibimizi bozmaya yönelik bir eylem.Lakin bir halt edemezler.Yapılan bu büyük hizmeti tahammül dahi edemiyorlar.

  • Fatih

    2.11.2017 05:19:30

    Bu ülkede en yüksek şekilde ses çıkaran ve bütün art niyetli oluşumlara karşı dik duran nurculardır, bu yapılanlar bizleri şaşırtmıyor ve dahi yıldırmıyor.

  • mustafa

    1.11.2017 23:33:11

    Yazıklar olsun

  • Demokrat

    1.11.2017 23:08:04

    Yazıklar olsun.Bu kabile anlayışlı zihniyeti bulup sergileyin.Diğer guruplar(malum dostlar)mutlusunuz değil mi...

  • nafi

    1.11.2017 22:49:15

    alparslan kuytul hoca demişti bütün cemaatlere operasyon olacak dedi dediğide çıkıyor

  • Yılmaz

    1.11.2017 22:43:47

    Risale-i Nur Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın taht-ı tasarrufunda olduğundan, ona uzanan, ilişmek isteyen her el kırılır ve her dil kurur. Emirdağ-1 - 99

Risale-i Nur Külliyatı

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