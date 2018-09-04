Olağanüstü hal geride kaldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, olağanüstü dönemin geride kaldığını ve artık normal sürecin işlediğini belirterek, hukukun daha tecrübeli, öngörülebilir haline ulaşacaklarını ifade etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığına alınacak yeni kadrolara ilişkin de bilgi verdi. Gül, adalet teşkilâtı ve cezaevi personelinin yükünü azaltmak için 15 bin personel için müracaatların başlayacağını vurgulayarak, 1000 adlî hâkim ve savcı için de aralık ayında müracaatların alınacağını bildirdi. Bakan Gül, TRT Haber televizyonunun canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı. Gül, “100’de idarî yargı hâkimlerimizi alacağız. Bunu ilk defa burada söylüyorum. İdarî yargı özellikle çok uzun yıllardır bekleniyordu. 1000 adlî hâkim ve savcı alacağız. 100 idari yargı hâkimi, 15 bin de personel alacağız. 4 bin civarında hâkim ve savcı FETÖ’den ihraç olmuştu, bu sayıyı tamamladık” diye konuştu.

Yargıya güven artacak

Yargı sistemine dönük yeni çalışmaları olduğunu aktaran Gül, hâkim yardımcılığı gibi eğitim süresini uzatacak 3 yıllık bir eğitim süresinin planlandığını bildirdi. Olağanüstü dönemin geride kaldığını ve artık normal sürecin işlediğini belirten Gül, hukukun daha tecrübeli, öngörülebilir haline ulaşacaklarını ifade etti. Bakan Gül, “Bu çerçevede kürsüye çıktığında artık 3 yıl bir hakim nezaretinde belli işlemleri yapmış, bir anlamda stajını, eğitimini hem teori, hem pratiğini artırmış ondan sonra kürsüye gelecek bir sistemi planlıyoruz. Bu da yargıya güveni artıracak önemli bir konu. Bir diğer çalışmamız da hukukî yeterlilik sınavı masamızda. Bu reform belgemizde bunu çalışacağız. Hukuk mezunları bir sınava girecek, o sınavdan sonra, avukatlar dahil, noterler dahil, bu sınavdan sonra mesleki yeterliliklerine göre hukuk hizmetini verecekler” değerlendirmesini yaptı.