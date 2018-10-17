Olayı örtbas etme çabası söz konusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması olayına ilişkin, “Bu olay Türkiye’deki özgürlüklerin bir şekilde ihlâl edildiği sonucunun ortaya çıkmasına sebep olmuş ve bir gazeteci maalesef bizim ülkemizde, bizim topraklarımızda katledilmiştir” dedi.

Çeviköz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, son günlerde Türkiye’yi ciddî şekilde etkileyen, ülkenin itibar kaybına ve uluslar arası alanda da imajının zedelenmesine yol açan bazı olayların yaşandığını söyledi. Bunların başında Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, resmî işlemler için Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kaybolması olayının geldiğini ifade eden Çeviköz, bunun son derece vahim bir gelişme olduğunu aktardı.

Kaybolmasından 15 gün sonra bir inceleme başlatıldı

Çeviköz, şunları kaydetti; “Bu durum uluslar arası toplum nezdinde imajımızı ciddî şekilde zedeliyor. Söz konusu sözleşmenin 41. maddesi adlî konularda konsolosluk çalışanlarının herhangi bir şekilde diplomat gibi dokunulmazlıklarının olmadığını gösteriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, Kaşıkçı’nın kaybolmasından 15 gün sonra bir inceleme başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, konsolosu ifade vermeye dâvet yetkisi varken başkonsolos dün Türkiye’yi terk etti. Bu aslında ilgili başkonsolosun bir daha Türkiye’ye gelmeyeceği şeklinde bir sonuç doğurmaktadır. Çünkü tekrar Türkiye’ye döndüğü takdirde ifade vermeye çağrılacak hatta belki sözleşmenin verdiği yetkiye göre tutuklanacaktır. Dolayısıyla bir olayı örtbas etme çabası söz konusudur. Süreç için Suudi Arabistan Kralı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmiştir. Bu da aslında olayın üzerine daha fazla gidilmemesi için edilmiş bir teşekkürdür. Bu olay Türkiye’deki özgürlüklerin bir şekilde ihlâl edildiği sonucunun ortaya çıkmasına sebep olmuş ve bir gazeteci maalesef bizim ülkemizde, bizim topraklarımızda katledilmiştir.”