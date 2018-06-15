Ankara Milletvekili Levent Gök, Levent Gök, incelemelerde bulunmak üzere sabah saatlerinde Suruç ilçesine gitti.

Gök, CHP Şanlıurfa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, siyaset ve demokrasinin birbirinin içine geçmiş iki kavram olduğunu belirterek, demokratik olgunlukla yürütülen siyasetin içinde asla şiddete yer olmaması gerektiğini söyledi.

Herkesin fikirlerini özgürce söylemesinin ve birbirlerini saygıyla dinlemesinin önemli olduğunu vurgulayan Gök, "Şiddet, siyaset kültürünün içinde asla yer almamalıdır. Türkiye şiddetten çok çekti, halen şiddetin yol açtığı pek çok travmalarla uğraşıyoruz. Siyaseti şiddetin dışına çıkarmak tüm siyasetçilerin sorumluğunda olmalıdır." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Gök, dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde üzüntü verici bir olay yaşandığını anımsatarak, olayla ilgili Vali Abdullah Erin'den bilgi aldığını dile getirdi.

"Olayın aydınlatılmasını bekliyoruz"

Olayın tüm Türkiye'de derin izler bıraktığını ifade eden Gök, şöyle devam etti:

"Şimdi önemli bir seçime doğru giderken, hep beraber ülkemizdeki demokratik olgunluğu artıracağımız, kavgadan, şiddetten, üzücü olaylardan uzak bir süreci büyük bir olgunlukla yürütmemiz gerekiyor. Her şeyin Türkiye'nin daha iyiye gitmesi, demokrasinin daha iyi yerleşmesi için herkesin soğukkanlı, sağduyulu olması gerekiyor. Türkiye'deki demokratik olgunluğun ne kadar zengin olduğunu dünyaya göstereceğimiz günlerden geçiyoruz. İşte böyle bir olayda hepimiz derinden sarsıldık. Bu olayla ilgili Sayın Vali Abdullah Erin, bakanlarımız Ahmet Eşref Fakıbaba ve Süleyman Soylu ile görüşme fırsatımız oldu. Onlardan aldığımız bilgilerle adli soruşturmanın devam ettiği ve emniyet güçlerinin olayın tüm ayrıntılarıyla incelediği yönündeki bilgiler bize resmi olarak iletildi. Biz de adli makamların yapacağı incelemeleri bekliyoruz. Olayların bir an önce aydınlatılarak sorumlular hakkında işlemlerin yapılmasını da elbette bekliyoruz."

Gök, Kılıçdaroğlu'nun "Şanlıurfalılardan kardeşlik hukukunu bozmamalarını, kutuplaşmadan bu olayı aşacak olgunluğu ve sağduyuyu göstermelerini" istediğini söyledi.