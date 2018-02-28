‘Öldüğü için’ göreve iade edilmiş

MEB Müsteşarı Tekin, Gökhan öğretmenin suçsuz bulunduğu için değil vefat ettiği göreve iade edildiğini açıkladı: 'Vefat ettiği için hakkında uygulanan idari tedbir kaldırılmıştır. İlgili öğretmen “suçsuz” falan bulunmamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Gülen hareketine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra gördüğü kötü muamele ve işkence sonucu öldüğü iddia edilen öğretmen Gökhan Açıkkollu’nun suçsuz bulunduğu için değil, vefat ettiği için görevine iade edildiğini öne sürdü.

Tekin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Gökhan öğretmenin Gülen cemaati ile ‘irtibatlı olduğu yönünde hukuki karinelerin bakanlıkta mevcut’ olduğunu öne sürerek yapılan işlemin ‘kişinin vefat etmesi dolayısıyla hakkında 667 sayılı KHK’nın 4. maddesinin f bendi hükümlerinin de uygulama kabiliyeti kalmadığından… görevden uzaklaştırma tedbiri kararının kaldırılması’ olduğunu savundu. Ancak Tekin göreve iade kararının neden alındığına açıklık getirmedi.

Tekin’in açıklaması şöyle:

Söz konusu haberlerde ve paylaşımlarda bu öğretmenin Bakanlığımızca açığa alındığı, daha sonra gözaltında iken vefat ettiği ancak vefat eden öğretmenin masum olduğunun anlaşıldığı ifadeleri yer almaktadır.

Ancak haberlerde ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan bu ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen öğretmenin FETÖ ile irtibatlı olduğu yönünde hukuki karineler Bakanlığımızda mevcuttur.

Gökhan Açıkkolu’nun 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gözaltında iken vefat ettiği ve bu nedenle 657 sayılı DMK 98. Maddesinde sıralanan memuriyet statüsünü kaybettiği için için hakkında Bakanlığımızca yürütülen idari tedbirin uygulama imkanı kalmadığından kaldırılmıştır.

Kişinin vefat etmesi dolayısıyla hakkında 667 sayılı KHK’nın 4. maddesinin f bendi hükümlerinin de uygulama kabiliyeti kalmadığından Bakanlığımızca kişinin görevden uzaklaştırma tedbiri KARARI kaldırılmıştır.

Yani yapılan şey kişi artık devlet memuru olmadığı için yapılması gereken zorunlu bir idari işlemdir. İlgili öğretmen “suçsuz” falan bulunmamıştır.