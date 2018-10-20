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20 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

'Öldüğünü kabullendiler, şimdi nasıl izah edecekler?'

20 Ekim 2018, Cumartesi 15:47
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suudi Arabistan'ın gazeteci Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili açıklamasına ilişkin, "Bir iddiayı doğruladılar, kabullendiler bu çok önemli bir şey. Şimdi bunu nasıl izah edecekler." dedi.

Karamollaoğlu, yerel seçim hazırlıkları kapsamında partisinin ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Suudi Arabistan yönetiminin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "Konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğü" şeklindeki açıklamaları üzerine bir değerlendirmede bulunan Karamollaoğlu, "Bir iddiayı doğruladılar, kabullendiler bu çok önemli bir şey. Şimdi bunu nasıl izah edecekler? Burada akıl almaz bir facia yaşanmış. Bunun üstünün örtülmesi kanaatime göre mümkün değil. Dünyada bunun üstünün örtülmesine müteveccih yaklaşımlardan memnuniyet göstermiyor. Bu hadiseler hakikaten İslam alemi üzerinde de yanlış kanaatlerin doğmasına vesile oluyor." diye konuştu.

Türkiye'de ekonomik sorunların yanında adalet ve liyakat krizi ile Türkiye'nin yönetilememesi sorununun bulunduğunu iddia eden Karamollaoğlu, Mart 2019'da yapılması öngörülen yerel seçimin önemli olduğunu belirterek, "Genel seçim değil, iktidar değişecek değil ama bu seçimi biz iktidar değişikliği için ilk adım olarak görüyoruz. Böyle idrak etmemiz gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

"Danıştayın kararı beni biraz şaşırttı"

Danıştay'ın "öğrenci andı" kararına ilişkin soruya da Karamollaoğlu, "Danıştay'ın kararı beni biraz şaşırttı. Konu bir yönetmeliğin değişmesi ise usuller bellidir. Bu Anayasa'ya, kanunlara aykırıysa, başka bir şey. Sadece bir yönetmelikte değişiklik yapıldıysa bu başka bir şey. Tam olarak bizim hukukçularımızdan henüz derinliğini ifade eden bir değerlendirme almadım. Bekleyelim, bakalım ne çıkacak?" yanıtını verdi.

"15 yıl aynı koltukta olsam sıkılırım"

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, belediye başkanlarına yönelik üç dönem açıklamasına ilişkin soru üzerine Temel Karamollaoğlu, "Bir insan liyakatlıysa, halkın teveccühü varsa yeri geldiği zaman 3'ten fazla kalır. Yoksa iktidarın zorlamasıyla olmaz o iş. Ama 3 dönem uzun bir dönem. 15 yıl ben aynı koltukta olsam sıkılırım, bazılarının hoşuna gidiyor herhalde." değerlendirmesini yaptı.

AA

Etiketler: Saadet Partisi, Temek Karamollaoğlu, Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan
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