"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Ölüm oranı Türkiye'de yüzde 12.9, Dilovası'nda yüzde 33.7

23 Mart 2018, Cuma 12:51
Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, Dilovası'nda kansere bağlı ölümlerle ilgili çarpıcı rakamlar paylaştı.

Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, 2017 yılında kanserden ölüm oranının dünyada yüzde 12,5, Türkiye'de yüzde 12,9, Kocaeli'de ise yüzde 18,9 olduğunu söyledi. Ağdacı, "Dilovası'nın kanserden ölüm oranı yüzde 33,7. Dilovası bölgesinde, maalesef ağır metaller yoğunluktadır. Bu da bölgede kanserden ölüm vakalarının fazlalığını açıklamaktadır. Bu bölgede 10 yıldan fazla yaşayan insanların kanserden ölüm oranı, 10 yıldan daha az yaşayanlara oranla daha fazladır" dedi.

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ağdacı, Uluslararası Çevresel Performans Endeksi'ne göre, Türkiye'nin, 132 ülke arasında 109'uncu sırada olmasıyla çevreye verilen önemin ortaya konulduğunu dile getirdi. Ağdacı, oda olarak Kocaeli'nin hava kalitesini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ülke genelinde bulunan 199 hava izleme istasyonundan, Kocaeli'deki 12 hava izleme istasyonunun yıllık verilerinden ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü verilerinden faydalanarak öğrendiklerini belirtip, kirleticileri baz aldıklarını söyledi. Türkiye'de her geçen gün hava kalitesinin düştüğünü savunan Ağdacı, "Hava kirliliği sorunu konusunda tespit noktasında önemli çalışmalar yapılmasına karşın çözüm noktasında yeterince çabanın gerek yerel yönetimler ve gerekse de mülki idare tarafından gösterilmediği artan kirlilikten de anlaşılmaktadır. Ülkemizde her geçen gün hava kalitesi giderek düşmektedir. Yani havamız her geçen gün daha da kirlenmektedir. Türkiye de hava kirliliğine bağlı ölümlerde ilk 20 ülke arasında 15'inci sıradadır" diye konuştu. 

'DİLOVASI'NDA AĞIR METALLER YOĞUNLUKTA'

Dilovası bölgesinde, ağır metallerin kansere neden olduğunu belirten Ağdacı, 2017 yılına ilişkin kanserden ölümlerin oranlarını da paylaşarak, şunları söyledi:

"Kocaeli genelinde ve her ilçede partikül madde 10 kirleteninin yoğun olduğunu tespit ettik. Partikül madde 10 açısından İzmit merkezin hava kalitesinin Dilovası'ndan daha kötü olduğunu gördük. Partikül madde 10 ana kaynağı ise fabrikalar, enerji ve yakma tesisleri, inşaat, rüzgar etkisi, taş ocakları ve fosil yakıt tüketiminden kaynaklı. Dilovası bölgesinde ise maalesef ağır metaller yoğunluktadır. Bu da bu bölgede kanserden ölüm vakalarının fazlalığını açıklamaktadır. Bu bölgede 10 yıldan fazla yaşayan insanların kanserden özellikle akciğer kanseri ve lösemi ölüm oranı, 10 yıldan daha az yaşayanlara oranla daha fazladır. Dünyada kanserden ölümlerin tüm ölümlere oranı yüzde 12,5, Türkiye'de yüzde 12,9, Kocaeli'de yüzde 18,9, Dilovası'da ise yüzde 33,7'dir." 

'KİRLİLİĞİ KAYNAĞINDA YOK EDECEK TEKNOLOJİLER KULLANILMALI'

Hava kirliliğinin alınacak önlemlerle önlenebileceğini vurgulayan Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ağdacı, "Hava kalitemizi yükseltmek mümkün mü? Elbette mümkün. Şöyle ki. Asıl amaç, kirliliği kaynağında yok etmek olmalıdır. Öncelikle kirliliği kaynağında yok edecek teknolojiler kullanılmalıdır" dedi.

Dilovası'nda rant ve rüşvet nedeniyle kentte sanayi kuruluşlarının yoğunlaştığını savunan Ağdacı, "Kocaeli, 1960'lardan itibaren maalesef çarpık sanayileşme, çarpık kentleşmenin pençesine düşmüş ve özellikle Dilovası bölgesi 1987- 2000 yıllara arasında tamamen rantın ve rüşvetin alabildiğince konuşulduğu, döndüğü ve bu sayede sanayi kuruluşları yapılmış olduğu bir kent haline dönüşmüş. Ülkemizin otomotiv sanayinin yüzde 40.7'si bu kentte, kimya sanayinin yüzde 29'u bu kentte. Yani Kocaeli, aslında ağır sanayi kenti ve dolayısıyla sanayi içinde olması, böyle bir nüfusun olması, ısınmadan kaynaklanan kötü yakıt kullanılması artı" diye konuştu.

DHA

Okunma Sayısı: 56
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İki devin vergi gerilimi piyasaları alt üst etti

    TÜSİAD Başkanı'ndan OHAL eleştirisi

    Afrin'de 4 grad füzesi ele geçirildi

    Ertem: Dolar 4'e çıktı algısı yanlış

    AB liderleri Türkiye'yi kınadı

    İşsizlik oranı 2017'de yüzde 10,9 oldu

    İstanbul'a çamur yağdı

    Her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır...

    Medresetüzzehra bir Esma okuludur

    Zulüm bâki değildir

    İnternete RTÜK sansürü

    Manevi coşku içinde idrak ediliyor: Rağbet edilen gecede camiler doldu taştı

    Fransa'da büyük grev: Çok sayıda lise ve üniversitede eğitime ara verildi

    Tillerson'dan imalı mesajlar içeren veda konuşması...

    Uluslararası Af Örgütü: Ahed derhal serbest bırakılmalı

    Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü: 1 şehit var!

    Kuvvetler ayrılığı ilkesi en fazla Türkiye’de zedelendi

    Kaboğlu: Karar, benzeri durumda olan kişilere de uygulanmalı

    CHP'den ''dolandırıcılık'' raporu ve ''Çiftlik Bank'' açıklaması

    Trump, milyarlarca dolarlık imzayı attı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Zulüm bâki değildir
    Genel

    Her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nevrûz, Kadir, Vedâ...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nurlu nesiller
    Risale-i Nur'dan

    İslâmın kuvvetiyle hakikî medeniyeti göreceğiz, inşaallah
    Süleyman KÖSMENE

    Yüksek asrın insanları Bediüzzaman’ı anlıyor
    İslam YAŞAR

    "Kürtlere imha" raporunu reddetti
    İbrahim ERSOYLU

    Menfî siyaset fitneye sebep oluyor
    Genel

    İnternete RTÜK sansürü
    Genel

    Medresetüzzehra bir Esma okuludur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.