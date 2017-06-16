Ömer Faruk Kavurmacı’ya tutuklama kararı

​TUSKON iddianamesi kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklama kararı çıktı.

Gerekçesi belli oldu İstanbul 23. Ağır ceza mahkemesi, Ömer Faruk Kavurmacı’nın, Silivri’de tutuklu bulunduğu sırada Silivri Devlet Hastanesi’nce 21 Mart 2017 tarihinde verilen sağlık kurulu raporundaki, “hapis cezasının infazı veya tutuklu kalması mahkumun hayatı için kesin bir tehlike arz etmediği, cezaevin koşullarında hayatını yalnız idame ettirebileceği, hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu haller bulunmadığı” tespitine göre tutuklanmasına karar verdi.

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