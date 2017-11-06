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7 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

On ayda bin 683 işçi can verdi

06 Kasım 2017, Pazartesi 14:54
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verileri iş cinayetlerinin boyutunu gösterdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisinin basından, işçilerin mesai arkadaşlarından-yakınlarından, meslek örgütü ve sendikalardan edindiği bilgilerle hazırladığı rapora göre ekim ayında 182 iş cinayetlerinde can verdi. Artı Gerçek'in haberine göre 2017’nin 10 ayı boyunca da en az 1683 işçi hayatını kaybetti. Raporda OHAL sürecinde işçi ölümlerinin yüzde 10 arttığına da dikkat çekildi.

OHAL’DE İŞÇİ ÖLÜMLERİ YÜZDE 10 ARTTI

İSİG raporunda "Türkiye'de OHAL sonrası işçilerin hak arama mücadelesine ağır baskı uygulanmakta ve grevler dahi yasaklanmaktadır. İşçilerin korkutulduğu ve sindirildiği bir koşulda işçi sağlığı ve güvenliğinden bahsetmek mümkün değildir. Nitekim OHAL'le beraber iş cinayetlerinde yüzde 10'luk bir artış meydana gelmiştir" denildi.

EKİM AYINDA 182 İŞ CİNAYETİ

"Her gün güncellenen bilgiler ışığında 2017 yılının Ekim ayında en az 182 ve ilk on ayında ise en az 1683 işçi kardeşimiz aramızdan ayrıldı" denilen raporda, "Ekim ayında yaşamını yitiren 182 işçinin 151'i işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden, 21'i çiftçilerden/küçük toprak sahiplerinden ve 10'u esnaflardan olmak üzere 31'i kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor" ifadelerine yer verildi.

ÖLÜMLERİN İŞ KOLLARINA DAĞILIMI

Raporda, iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle sıralandı: İnşaat, yol işkolunda 46, tarım, orman işkolunda 37, taşımacılık işkolunda 16, madencilik işkolunda 12, belediye genel işler işkolunda 11, ticaret, büro işkolunda 10, metal işkolunda 10, petro-kimya, lastik işkolunda 8, gıda, şeker 4, çimento, toprak, cam işkolunda 4, enerji işkolunda 4, tekstil, deri işkolunda 3, savunma, güvenlik işkolunda 3, banka, finans, sigorta işkolunda 2, sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 2, konaklama, eğlence işkolunda 2, ağaç, kâğıt işkolunda 1,iletişim işkolunda 1, basın, gazetecilik işkolunda 1, gemi, tersane işkolunda 1 işçi ve çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 4 işçi yaşamını yitirdi.

İŞ CİNAYETLERİNİN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI

Raporda, Ekim ayında meydana gelen iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı ise şu şekilde yer aldı; 15-17 yaş grubunda 2 işçi, 18-27 yaş grubunda 30 işçi, 28-50 yaş grubunda 89 işçi, 51-64 yaş grubunda 36 işçi, 65 yaş ve üstü yaş grubunda 8 işçi, ve yaşını bilmediğimiz/öğrenemediğimiz 17 işçi yaşamını yitirdi.

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