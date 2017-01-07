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8 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Önce inceleme, sonra vatandaşlık

07 Ocak 2017, Cumartesi 14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu gelen Suriyeli, Iraklı, kamplarda, kampların dışında... Bunlar içerisinde şu anda İçişleri Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor ve bu çalışmayla bunların bir kısmını bütün incelemeler yapıldıktan sonra vatandaşlığımıza da alacağız" dedi.

Şanlıurfa’da STK temsilcilerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu gelen Suriyeli, Iraklı, kamplarda, kampların dışında... Bunlar içerisinde şu anda İçişleri Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor ve bu çalışmayla bunların bir kısmını bütün incelemeler yapıldıktan sonra vatandaşlığımıza da alacağız. Çünkü bunların içerisinde çok iyi yetişmiş insanlar var, mühendisler var, avukatlar var, doktorlar var, vesaire vesaire. Bunlardan istifade edelim. Sağda solda kaçak olarak çalışmaktansa vatandaşımız olarak, bu milletin bir evladı olarak çalışsınlar" dedi.

“Dayanma gücümüzü kırmaya çalışıyorlar”

Erdoğan, Türkiye’nin güçlenmesini hazmedemeyenlerin olduğunu söyledi:

"Adı ne olursa olsun, terör örgütlerini adeta bir koçbaşı gibi kullanarak dayanma gücümüzü kırmaya çalışıyorlar. Bağımsız, güçlü ve müreffeh bir Türkiye yerine, iç sorunlarıyla boğuşan, terörden başını kaldıramayan, istikrarsız bir ülke istiyorlar. Bunun için de kendini kullandırtmaya hazır kim varsa, hangi örgüt varsa hepsini tedavüle sürdüler. Soruyorum; milletimizin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin en güçlü zamanında hendekle, çukurla, bombayla hayatı insanlarımıza rezil edenleri başka kim harekete geçirmiş olabilir? Milletin kendilerine siyaset için verdiği yetkiyi kullanmak yerine gidip terör baronlarına kapı kulu olanlar, bu ihanetlerine başka ne gerekçe gösterebilirler? 40 yıldır himmet, hizmet, eğitim diyerek devlete sızan, milletin en kutsal değerlerini sömüren FETÖ'nün 248 insanımızın kanına girmesinin başka açıklaması olabilir mi?

Kimse güçlenen Türkiye'yi hazmedemiyor. Güçlü bir Türkiye'nin neler başarabileceğini çok iyi biliyorlar. İsteseler de istemeseler de biz bu işi başaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, terör örgütleri ve ekonomik manipülasyonlar üzerinden dayatılan senaryoyu kabul etmedik etmeyeceğiz."

AA

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  • sezer

    07.01.2017 21:44:42

    Düşünceleri insani bir olaymı siyasi bir menfeatmi çok yakında aleni olarak belli olur

  • sezer

    07.01.2017 21:40:43

    Bu insanları istismar etmeden vatandaşlığa alırlar ve bu insanları bir nevi oy kitlesi haline dönüştürmezler ise gerçekten bu konuda samimi olduklarını anlarız bu konudaki samimiyetlerenide çok yakında anlarız

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