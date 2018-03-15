ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden ''Çiftlik Bank'' açıklaması

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Çiftlik Bank'ın sahibinin imam hatipli olduğu haberini yalanlayarak, manipülatif haberi yapan medya organlarını kınadı.

ÖNDER'den yapılan açıklamada, son zamanlarda 28 Şubat döneminde yapılan manipülasyonları çağrıştırırcasına mütedeyyin insanları zan altında bırakacak kasıtlı haberlerin, din meselesi üzerinden hareket edilerek temelsiz tartışmalara sebebiyet verecek biçimde servis edildiği bildirildi.

Yapılan her yanlış ve işlenen her kusurun bir şekilde dini mevzulara dayandırıldığı kaydedilen açıklamada, bu tarz meselelerin dindar insanlarla ilişkilendirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Dünyadaki bütün adalet sistemlerinin temelinde suçun şahsiliğinin esas kaide olduğu dile getirilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Nihayetinde bizim inancımıza göre de ahlaksızlığın, hırsızlığın, onursuzluğun ve seviyesizliğin dinine, ırkına, statüsüne, okul türüne bakılmaz. Son olarak Çiftlik Bank’ın sahibinin İmam Hatipli olduğu yalan haberi manşetlere taşınmış ve şahsın ahlaksızlığı başka bir zemine kaydırılmaya çalışılmıştır. Bu manipülatif haberi yapan medya organlarını kınıyoruz. Böyle bir algı operasyonu yoluyla hareket etmek hem insani hem de vicdani açıdan büyük bir gaflet, neticesi masum insanları hedef alacak büyük bir haksızlıktır. Biz ahlaksızlık yapan kişileri okul türüne göre değerlendirmiyoruz; yanlış, imam hatipli de yapsa yanlıştır, fen liseli ya da teknik liseli de yapsa aynı düzeyde yanlıştır. Yanlışın okul türü olmaz, olamaz! Okullarımız arasında bu tür kategorik ayrımlar yapılmasını da kesinlikle tasvip etmiyoruz. Kaldı ki imam hatipli olmayan birini imam hatipli olarak göstermek ayrıca ahlaksızlıktır, büyük bir kitleye ağır hakarettir.

Ahlaki kaygı taşıyan ve yaptığı her haberin hedefinin neleri amaçladığının farkında olan tüm medya organlarımızı, her olumsuz haberin önüne imam hatipli ibaresini ekleme tavrından vazgeçmeye çağırıyoruz! Bu durumun ayrıca kanuni bağlamda suç teşkil ettiğini hatırlatmakta fayda mülahaza ediyoruz. Bu vesileyle başta medya organlarımız ve siyasetçilerimiz olmak üzere kamuoyuna etkisi söz konusu olan herkesi imam hatipler ve tüm okul türü mezunları konusunda duyarlılığa davet ediyor ve bu konuların siyasi düzlemde değil eğitim bağlamında müzakere edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz."

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