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1 TEMMUZ 2018 PAZAR - YIL: 49

“One minute dedik, işi bitirdik” diyenler nerede?

01 Temmuz 2018, Pazar 17:17
Kudüs’e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran’da Türkiye’ye dönmek için geldiği Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda gözaltına alınan Ebru Özkan’ın derhal serbest bırakılması ve kendisinden özür dilenmesi gerektiği belirtildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz geçmişte yaşanan olayları da hatırlatarak şu paylaşımda bulunmuştu: ‘One minute dedik, işi bitirdik’ diyenler nerede?

Yeryüzü Avukatlar Derneği Başkanı Mahmut Doğan’da çok sayıda dernekle birlikte bir basın açıklaması düzenledi. Doğan’ın, Taksim Galatasaray Lisesi önünde yaptığı basın açıklamasına, Hukukçular Derneği, Hukukçu Kadınlar Derneği, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), Hukukun Üstünlüğü Platformu ve Yeryüzü Adalet ve İnsan Hakları Derneği de destek verdi.

Bu gözaltı hukuka aykırı

Kudüs ziyareti sonunda İstanbul’a dönüş öncesi Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı’nda Ebru Özkan’ın pasaport işlemleri sırasında İsrailli bir görevli tarafından durdurularak, görevlinin “İngilizce biliyor musun?” sorusuna “Hayır” cevabını vermesi üzerine başka hiçbir gerekçe gösterilmeden alıkonulduğunu anlatan Doğan, “Beraberinde bulunan grup görevlisi ve grupta bulunan arkadaşlarının itirazlarına karşı, sorunun İsrailli yetkililerce derhal çözüleceği ve Ebru Özkan’ın bir sonraki uçak ile Türkiye’ye gönderileceği bildirilmiştir. Bu yalan beyanlarla gruptan koparıldıktan sonra hukuka aykırı bir şekilde keyfi olarak gözaltına alınmıştır.” ifadelerini kullandı.

Onur kırıcı muameleler bitmiyor

Doğan, olayın Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu, Tel Aviv Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı’na bildirildiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ebru Özkan’ın avukatı Ömer Hamayse, yaptığı açıklamada, müvekkilinin ‘İsrail devletinin güvenliğini tehdit ve terör örgütleriyle bağlantı şüphesi’ suçlamaları gerekçesiyle gözaltına alındığıdır. Bu gözaltı dayanaktan yoksun ve tamamen keyfidir. Biz işgalci İsrail’in bu terör söylemini daha önceleri 12-13 yaşındaki Filistinli çocuklara 25-30 kişilik silahlı ve tam teçhizatlı işgalci İsrail askerlerince gözaltına alınma hadiselerinden de biliyoruz. Uluslar arası hukuk normlarını ve temel insan haklarını ihlâl eden davranışlar devlet bir davranışı olamaz. Gayriinsanî, onur kırıcı ve hukuku ihlal eden davranışlar işgalci İsrail’in devlet politikası haline gelmiştir. Bu muamelenin Türkiye vatandaşlarına yönelik olarak her geçen gün daha da ağırlaşarak devam ettiğini gözlemliyoruz. Nitekim her Kudüs, Filistin gezisinde, Türkiye’den giden her grup üyeleri üzerinde hem giriş esnasında hem de çıkış esnalarında kenara ayrılarak ve çıkış kodu 5 ile başlayan etiketler ile İsrail güvenliğine tehdit oluşturdukları gerekçesi ile aşağılanarak detaylı ve onur kırıcı bir aramaya maruz bırakılmaktadırlar.”

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Tıklayınız:

İsrail askeri mahkemesi Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın gözaltı süresini yeniden uzattı

"Bu tamamen hukuk kurallarına aykırı''

Gözaltı süresinin uzatılması onaylandı

Ebru İsrail’de 15 gündür tutsak

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AA

Etiketler: ebru özkan, gözaltı
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