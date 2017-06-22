Önemli gelişme: 6 subay ve astsubay gözaltına aldı

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen 6 asker gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında, kışlada yemek dağıtım ve kontrol heyetinde bulunan 6 subay ve astsubay hakkında yakalama kararı çıkardı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 subay ve astsubayı gözaltına aldı.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında, 17 Haziran'da yemekten sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmış, olayla ilgili soruşturma kapsamında 40 kişi gözaltına alınmıştı.

***

Çelik'ten 'Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesi'ne ilişkin açıklama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin "Savcının da talimatıyla numuneler alındı ve büyük ihtimalle o numunelerde askerlerimizin karşı karşıya kaldığı bu vahim durumun gıda ile ilişkisi nedir ne değildir, bugün laboratuvarlardan neticelerini alıp kamuoyuyla paylaşmış olacağız." dedi.

Çelik, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından sektör temsilcilerine yönelik TMO Güvercinlik Tesislerinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Konuşmasına katılımcıların ramazan ayını tebrik eden Çelik, Kadir Gecesi'nin "bin aydan daha hayırlı bir gece" olduğunu vurguladı.

Çelik, Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin soruşturma hakkında bilgi paylaştı.

"Yaklaşık 6 bin 800 denetim elemanıyla Türkiye'yi gıda ürünlerini denetliyoruz. Geçen yıl 900 bin denetim yapılmış, bu yıl 1 milyonu aşacağız. Denetimlerde bir sorun yok." diyen Bakan Çelik, şöyle devam etti:

"Ama Manisa'da meydana gelen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde bir olay ve denetimleri de TSK kendisi yapıyor. Olay meydana geldiğinde hemen arkadaşlarımız gittiler ama TSK bünyesinde denetim olduğu için o gün bir katkı sunamadık. Ama ikincisinde savcının da talimatıyla numuneler alındı ve büyük ihtimalle o numunelerde askerlerimizin karşı karşıya kaldığı bu vahim durumun gıda ile ilişkisi nedir ne değildir, bugün laboratuvarlardan neticelerini alıp kamuoyuyla paylaşmış olacağız."

***

Okumak için tıklayınız:

Türkiye'yi sarsan olayla ilgili yeni gelişme