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28 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Onlar dondu yüreğimiz yandı

28 Ekim 2018, Pazar 00:25
Tunceli’nin Nazimiye ilçesi kırsalındaki operasyonda 2 askerimiz donarak şehit oldu. İki askerin donarak şehit olması Türkiye’yi yasa boğarken hadisede ihmal olup olmadığı tartışılıyor.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Harekât (JÖH) timlerinin bir süredir Nazimiye ilçesi kırsal alanında başlattığı operasyon kapsamında Sarıyayla Köyü kırsalına operasyon düzenledi. Tunceli bölgesinde son iki gündür kötü hava şartlarının etkili olması dolayısıyla yüksek kesimlerde aşırı kar yağışının olmasından sonra hava sıcaklığı eksi 5 derecelere kadar indi. Perşembe günü, gece saatlerinden itibaren operasyon bölgesinde aşırı tipi ve sisin de etkili olmasıyla birlikte operasyon bölgesinde bulunan askerlerin aşırı donma tehlikesi yaşamaları üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

İKİ ASKER ŞEHİT OLDU

Cuma günü akşam saatlerinde operasyonun sürdürüldüğü bölgeye sevk edilen helikopterle, donma tehlikesi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen ile Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Mersinli Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel ile Feruh Dikmen yapılan bütün müdahalele rağmen şehit oldu.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Valilik’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye Kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda; olumsuz hava koşullarından etkilenen birliklerimizin hava şartlarının kısmen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle ile tahliye edildiği, (2) Jandarma personelimiz hipotermi teşhisi ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildiği ve burada yapılan bütün müdahalelere rağmen (1) Jandarma personelimizin şehit olduğu, diğer Jandarma personelimize ise müdahaleye devam edildiği bildirilmişti. Diğer Jandarma personelimize uzun süre müdahaleye devam edilmiş olup maalesef kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.”

SORU İŞARETLERİ

Şehit olan askerlerin üstlerinde dağcıların da giydiği dondurucu havaya karşı termal giysilerin olup olmamasından, muhtemel ‘hipotermi’ye karşın ilâç bulunup bulunmamasına kadar birçok soru da henüz cevap bulamadı. 

AA

Etiketler: şehit, Tunceli, asker, Mersin, TSK
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