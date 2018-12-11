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11 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Önümüzdeki yıl 250 bin Suriyelinin ülkesine dönmesi bekleniyor

11 Aralık 2018, Salı 21:08
Savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerden 250 bininin önümüzdeki yıl ülkesine geri dönmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) rakamlarına göre 2018 yılında, çoğunluğu Dera, Şam ve Humus'tan, 37 bin Suriyeli evine geri döndü. Önümüzdeki yıl bu sayının çeyrek milyona çıkmasının mümkün olduğu belirtildi.

Açıklama, BMMYK Ortadoğu Direktörü Amin Awad'dan geldi.

'Evrak eksikliği en büyük sorun'

Awad Suriye dışında doğan yaklaşık 1 milyon bebeğin yabancı kimlik kartlarının Suriye tarafından tanınması hususunda Şam rejimi ile uzlaşıldığını aktardı.

Resmi verilere göre Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Irak'a sığınan Suriyeli mültecilerin sayısı 5 buçuk milyonun üzerinde.

Savaşın büyük ölçüde sona erdiğini söyleyen Awad, evlerine dönmek isteyen mültecilerin karşılaştığı sorunların başında kimlik kartı ve emlak tapusu gibi belgelerin geldiğini belirtti.

Diğer sorunlarsa zorunlu hizmet ve zorunlu askerlikten kaynaklanan engeller. Awad, ülkelerine geri dönebilmeleri için askerlikten kaçanlara af çıkarılması gerektiğini ima etti.

Suriyeli mültecilerin yüzde 70'i yoksulluk sınırının altında

Mayınlar ve patlayıcıların tarım arazilerinden ve yerleşim yerlerinden temizlenmesi de geri dönüş sürecinin maliyetli ve zaman isteyen bir parçası.

BMMYK, Suriyeli mültecilere sağlık, gıda, eğitim ve psikolojik destek verilebilmesi için komşu ülkelere 5,5 milyon dolar yardım yapılması çağrısında bulunuyor. Awad'ın açıklamalarına göre hem yurt içi hem yurt dışındaki Suriyeli mültecilerin en az yüzde 70'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

AA

Etiketler: Suriye, mülteci, sığınmacı
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