Operasyona giden zırhlı araç kaza yaptı

Bitlis'in Balcılar Köyü yakınlarında operasyona giden askerleri taşıyan askeri zırhlı araç, karlı yolda kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 12 asker hafif şekilde yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Bitlis merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Balcılar Köyü girişinde meydana geldi. Operasyona giden Jandarma Özel Harekat personelini taşıyan zırhlı araç, karlı yolda sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Meydana gelen kazada, zırhlı araç bulunan 12 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. DHA

Okunma Sayısı: 352

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.