Orada bir köy var

Şanlıurfa'nın sürekli Risale-i Nur okunan Hut köyü, gençlerini terör ve uyuşturucudan korumuş.

ÖRNEK BİR KÖY

Terör nasıl biter? Çocukların dağa çıkmasına, teröre bulaşmasına nasıl engel olunur? Uyuşturucu batağı nasıl kurutulur? Türkiye’de bu sorunların doğma zeminini yok etmiş bir köy var desem, bana ne dersiniz?

ASAYİŞ BERKEMAL

Şanlıurfa’nın Ayanlar (Hut) köyünde seksen senedir Nur talebesi yetişmiş. Bu insanlardan teröre, anarşiye bir yem çıkmamış. Asayişi ihlal edici siyasî bir hadise ile karşılaşılmamış.

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Örnek bir köy: Hut Köyü!